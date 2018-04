Italiano torna da Afrin - 'un inferno' : ANSA, - BARLETTA, 9 APR - Ha raccontato dell'inferno della Siria, di violenze, stupri e torture, anche su ragazzine di 13 - 14 anni e del bombardamento di un tempio di 2000 anni, il tempio di Ain Dara:...

Tennis - Ranking ATP (2 aprile) : Rafael Nadal torna in vetta - John Isner nella top10. Fabio Fognini n.1 Italiano : Cambiamento al vertice del Ranking ATP. Come già si sapeva da qualche giorno l’eliminazione a Miami è costata la leadership mondiale allo svizzero Roger Federer, vincitore della passata edizione del 1000 in Florida, scavalcato dal suo eterno rivale Rafael Nadal che torna a comandare anche se fermo per infortunio. Rimane al terzo posto il croato Marin Cilic mentre sale in quarta piazza il tedesco Alexander Zverev, finalista del torneo ...

Mohammed Obbadi torna sul ring : sfida Torres per il titolo UE dei pesi mosca. Grande occasione per l’Italiano : L’italiano Mohammed Obbadi e lo spagnolo Aramis Torres si sfideranno sabato 12 maggio nel match valido per il titolo dell’Unione Europea dei pesi mosca (attualmente vacante). L’incontro si disputerà a Firenze come ha comunicato la Federazione Italiana pugilato. Il 25enne di origini marocchine, che a ottobre era stato sconfitto dal nicaraguense Cristofer Rosales nel match valido per il titolo internazionale WBC dei pesi mosca, ...

David di Donatello 2018 : «l’Oscar» Italiano torna su Rai 1 con Carlo Conti e Steven Spielberg : Carlo Conti Sky era riuscita lo scorso anno a creare un vero e proprio evento intorno ai David di Donatello, ed ora tocca a Rai 1 non sfigurare: questa sera alle 21.25 su Rai 1 e Radio 2 andrà in onda l’edizione 2018 del premio cinematografico più importante del nostro Paese, con una finestra aperta su Rai 4 dalle 19.40 dedicata al red carpet, in compagnia di Livio Beshir. A raccogliere il testimone da Alessandro Cattelan, e tornando alla ...

I Måneskin ritornano con “Morirò da re” il primo inedito in Italiano : Måneskin, gruppo rivelazione del 2017, pubblicano il loro nuovo, esplosivo singolo: “Morirò da re” (Sony Music). primo inedito in italiano, il brano, che anticipa l’album, sarà in rotazione in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 23 marzo 2018, ed è da oggi in preorder su iTunes e presave su Spotify. Con la personalità, il carisma e lo stile ormai iconico, che li rendono unici nel panorama musicale, i Måneskin propongono ...

Infantino : 'Il calcio Italiano? Deve tornare al top - la situazione è triste' : ... bisogna che tutti capiscano che bisogna riportare il calcio italiano, il movimento calcistico italiano, in testa al mondo, perché il mondo ne ha bisogno, guarda all'Italia e l'Italia Deve essere un ...

Carlotta Mantovan/ Moglie di Fabrizio Frizzi : La voglia di tornare al lavoro - "Sono pronta" (Sabato Italiano) : Carlotta Mantovan a Sabato Italiano: la Moglie di Fabrizio Frizzi dopo il malore celebra in tv l'amore per lui, ripresosi dopo la leggera ischemia che lo ha colpito. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 14:51:00 GMT)