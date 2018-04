Italia in Europa | Capello poca qualità

Ambiente : decine di migliaia di auto diesel inquinano l’est Europa e provengono dall’Italia : Il 10-11 aprile a Sofia si terrà l’incontro dei Ministri dell’Ambiente dell’UE per discutere delle misure volte a migliorare la qualità dell’aria in Europa. In vista di questo incontro, l’ONG Transport & Environment ha calcolato il numero esatto dei veicoli diesel che vengono importati in Bulgaria e l’inquinamento dell’aria che essi comportano. Secondo i nuovi dati, dei veicoli diesel inquinanti importati lo scorso anno in Bulgaria, il 63% ...

Laureati - Italia "bocciata" dall'Europa : Italia 'bocciata' in Europa. Ma questa volta non si tratta di conti pubblici bensì di istruzione. Il nostro Paese, infatti, resta agli ultimi posti dell'Ue per numero di Laureati. Secondo i dati ...

Redditi Europa : ecco chi guadagna di più e di meno nel Vecchio Continente - il caso Italia : Grazie ai dati forniti dall'agenzia europea di statistica sui Pil europei, riferiti però al 2015, possiamo avere un quadro chiaro sui Redditi medi dei paesi europei, compresa l'Italia, dove molto ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Serbia 10-9. Le pagelle della gara : cuore Settebello - podio centrato! : Il Settebello ha centrato il terzo posto nell’Europa Cup di Pallanuoto: la Serbia è stata battuta per 10-9 nella partita di oggi. Dopo sei anni l’Italia torna a superare la squadra che ha vinto le ultime Olimpiadi. La bella rimonta della squadra azzurra è stata davvero emozionante: andiamo a scoprire le pagelle della sfida odierna. ITALIA, 7,5: cuore Settebello. Si può riassumere così la partita della nazionale azzurra che, sotto 1-5 ...

LIVE Pallanuoto - Italia-Serbia in DIRETTA : 10-9. Il Settebello centra il terzo posto nell’Europa Cup 2018!!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, finale per il terzo posto delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: una sfida per il bronzo di valore immenso, che anticiperà invece il match per il titolo tra Spagna e Croazia. In quel di Rijeka gli azzurri sono partiti malissimo, ma poi hanno ingranato la marcia giusta e vogliono mettere in acqua tutto il talento e l’esperienza per agguantare una vittoria che, più per il ...

Italia-Serbia - Europa Cup 2018 : orario d'inizio e come vederla in tv. Gli aggiornamenti in tempo reale : Di seguito il programma completo Finale 3° posto Super Final Europa Cup , 8 aprile, ORE 19.00 Italia-Serbia diretta tv su RaiSport+HD diretta streaming su len.tv diretta live testuale su OA Sport

Italia-Serbia - Europa Cup 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Gli aggiornamenti in tempo reale : Oggi il Settebello si gioca il podio: alle 19.00 l’Italia termina la propria avventura nella Super Final dell’Europa Cup di pallanuoto maschile. Tra gli azzurri ed un posto sul podio ci sarà la Serbia, che è giunta seconda nel girone B alle spalle della Croazia. La nazionale italiana è giunta a pari punti con la Spagna ma ha perso lo scontro diretto, finendo così alle spalle degli iberici. Gli azzurri, infatti, possono recriminare proprio su ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : i risultati della terza giornata. La Croazia batte la Serbia e va in finale - l’Italia per il podio : Si sono conclusi i gironi di Europa Cup di Pallanuoto: nel girone degli azzurri, dopo una nuova bella prestazione e la vittoria per 10-7 sulla Grecia, è arrivato il secondo posto nel girone per il Settebello, mentre la Spagna, già certa da ieri del primo posto, ha perso contro l’Ungheria per 7-13. In classifica Spagna ed Italia a quota 6 punti, Ungheria terza a quota 4, Grecia ultima a 1. Gli iberici sono primi per la vittoria nello ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Grecia 10-7. Le pagelle del Settebello - Di Fulvio straordinario : Altra partita ed altra vittoria, la seconda consecutiva per il Settebello nelle Super Final di Europa Cup in quel di Rijeka. La nazionale italiana di Pallanuoto si è imposta per 10-7 sulla Grecia ed ha agguantato la seconda piazza nel proprio raggruppamento, utile a raggiungere il pass per la finale per il bronzo che si disputerà domani. Andiamo a rivivere il match odierno con le pagelle degli azzurri. 1 Del Lungo, voto 6,5: chiamato in causa ...

Lavoro - boom di giovani imprese agricole : Italia leader in Europa : Teleborsa, - In tempo di crisi funziona sempre di più il binomio giovani-terra . L'Italia con 55.121 imprese agricole Italiane condotte da under 35 è " ricorda Coldiretti " al vertice in Europa nel ...

Lavoro - boom di giovani imprese agricole : Italia leader in Europa : ... la revisione a medio termine della Politica agricola comune , Pac, . In questo modo " spiega la Coldiretti " i giovani agricoltori potranno vedere aumentati i finanziamenti della Pac a cui potranno ...