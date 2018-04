Israele sta cercando di trascinare l' America nella guerra iraniana

Siria - raid su base Assad : replica ad attacco chimico a Duma?/ Usa “non siamo stati noi” : Putin accusa Israele : Siria, sospetto attacco chimico a Duma, ultime notizie: 10 morti, offensiva dell’esercito Siriano contro i ribelli, forse utilizzate armi chimiche. Missili contro base Siriana, "replica Usa"(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 16:38:00 GMT)

Israele - giornalista sionista : 'Stato ebraico è baluardo contro il globalismo' Video : La questione israelo/palestinese è una delle più affrontate nell'ambito dell'opinione pubblica e del mondo della politica occidentale. Generalmente, su tale conflitto vengono diffuse delle narrazioni alquanto ideologiche e 'polarizzanti' sia da parte dei sostenitori che dei critici delle politiche dello stato ebraico. In linea di massima, c'è da dire che i simpatizzanti dello stato israeliano sostengono che Israele combatta una mera lotta ...

"Sono con i nostri soldati - ma la forza non basta. Solo contribuendo alla ricostruzione di Gaza rafforzeremo la sicurezza d'Israele" : Per aver invocato una commissione indipendente d'inchiesta sul "Venerdì di sangue" a Gaza, nel giorno della "Marcia del Ritorno", è stata tacciata dalla destra israeliana e da membri del governo Netanyahu di essere "in combutta con il nemico" e di "aver pugnalato alle spalle Tsahal", le Forze di difesa dello Stato ebraico. Accuse pesanti alle quali Tamar Zandberg, la neo leader del Meretz, la sinistra pacifista israeliana, risponde ...

Gaza : iniziate manifestazioni lungo barriera con Israele : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Gaza : esercito Israele si aspetta 50mila manifestanti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Israele - ONG statunitense contro Netanyahu : 'Lo denunceremo' Video : Tra il governo israeliano e diverse organizzazioni non governative non corre buon sangue da molto tempo. Difatti, è risaputo che molte #ong sono fortemente sostenitrici della causa palestinese e tra queste vi è ad esempio Amnesty International, che diversi analisti sostengono sia stata finanziata dalla nota 'Open Society Foundation' di George Soros. Proprio lo stesso finanziere e filantropo statunitense di origine ebraica è considerato come uno ...

Israele - giornalista sionista : 'Stato ebraico è baluardo contro il globalismo' : La questione israelo/palestinese è una delle più affrontate nell'ambito dell'opinione pubblica e del mondo della politica occidentale. Generalmente, su tale conflitto vengono diffuse delle narrazioni alquanto ideologiche e 'polarizzanti' sia da parte dei sostenitori che dei critici delle politiche dello stato ebraico. In linea di massima, c'è da dire che i simpatizzanti dello stato israeliano sostengono che Israele combatta una mera lotta ...

Israele - ONG statunitense contro Netanyahu : 'Lo denunceremo' : Tra il governo israeliano e diverse organizzazioni non governative non corre buon sangue da molto tempo. Difatti, è risaputo che molte ONG sono fortemente sostenitrici della causa palestinese e tra queste vi è ad esempio Amnesty International, che diversi analisti sostengono sia stata finanziata dalla nota 'Open Society Foundation' di George Soros. Proprio lo stesso finanziere e filantropo statunitense di origine ebraica è considerato come uno ...

Siria - Assad sposta i carri armati verso il Golan - allarme di Israele : Conclusa la battaglia alla periferia di Damasco, il governo Siriano ha cominciato a spostare truppe verso la zona del Golan, vicino a Israele. I servizi militari israeliani hanno notato una concentrazione di carri armati e cannoni attorno alla città di Quneitra, il più importante centro Siriano nella regione, quasi completamente disabitato dal 1974...

Migranti - Israele li smista a Occidente : 14.31 Il governo di Benjamin Netanyahu e l'Alto commissariato Onu per i rifugiati hanno raggiunto un accordo in base al quale circa 16 mila richiedenti asilo africani attualmente in Israele saranno trasferiti in Paesi occidentali. L'intesa di fatto cancella il contestato piano per il trasferimento in Africa dei Migranti eritrei e somali;ipotesi che aveva suscitato accese proteste nel paese,comprese quelle dei piloti di El Al,che si sarebbero ...

17 morti nelle violenze a Gaza. "Israele è uno Stato terrorista" : Sono le stesse parole che aveva usato dopo l'annuncio dello spostamento a Gerusalemme dell'ambasciata degli Stati Uniti quelle che tornano a tuonare per bocca di Recep Tayyip Erdogan, che con diciassette vittime confermate nelle manifestazioni al confine con Gaza, accusa di nuovo il premier Benjamin Netanyahu.Un "attacco disumano" da parte di "un terrorista". Così il presidente turco mette sotto accusa Israele, che con dinamiche già viste ...

Scontri Gaza - Israele : “Non ci sarà alcuna commissione d’inchiesta” : Scontri Gaza, Israele: “Non ci sarà alcuna commissione d’inchiesta” “Le proteste palestinesi non erano certo il Festival di Woodstock”, ha detto il ministro israeliano Avigdor Lieberman,replicando alla richiesta dell’Onu di aprire “un’indagine indipendente e trasparente” Continua a leggere

Israele - la polizia arresta quasi cinquecento lavoratori. Protesta delle associazioni dei diritti umani : ... con la costruzione del muro e l'implementazione del regime dei permessi, il numero di lavoratori legali si è drasticamente ridotto, anche a causa di una volontaria politica da parte israeliana di ...

Israele su scontri a Gaza : 'Non ci sarà alcuna commissione inchiesta' - : ll ministro della Difesa israeliano respinge la richiesta del segretario generale dell'Onu di aprire "un'indagine indipendente e trasparente" sui disordini che hanno portato alla morte di almeno 15 ...