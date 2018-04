lecceprima

: Ispezione per scovare allacci abusivi e trovano armi e droga dietro a un serbatoio - dimacla651 : Ispezione per scovare allacci abusivi e trovano armi e droga dietro a un serbatoio - Lialacor : RT @Michele_Anzaldi: Min. Lavoro e Inps avviino un'ispezione sul caso della neosenatrice Vittoria Bogo Deledda, in malattia per un anno com… - CausiLuigi : RT @Michele_Anzaldi: Min. Lavoro e Inps avviino un'ispezione sul caso della neosenatrice Vittoria Bogo Deledda, in malattia per un anno com… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) SCORRANO - Vanno in alcuni condomini e abitazioni per un controllo in seguito alla segnalazione di anomalie dei contatori, dopo la ricezione da parte di alcuni cittadini di bollette oltremodo salate, ...