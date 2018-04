Isola | nuovi attacchi contro la Marcuzzi | il web la difende | «Sei una donna forte e ce la

Isola - chi è la fidanzata che ci ha provato con Marco Ferri? I nuovi indizi : Isola dei Famosi: gossip sulla ragazza fidanzata che ci ha provato con Marco Ferri Dopo il canna-gate e il corna-gate, è il turno di un altro gossip succulento sull’Isola dei Famosi. Secondo quanto riferito da Cecilia Capriotti, una ragazza già fidanzata in Italia ci avrebbe provato in Honduras con Marco Ferri. Ma il figlio di […] L'articolo Isola, chi è la fidanzata che ci ha provato con Marco Ferri? I nuovi indizi proviene da ...

Francesca Cipriani vs Valeria Marini e incidente hot/ Nuovi retroscena a Pomeriggio 5 (Isola dei Famosi) : Francesca Cipriani e Simone Barbato sempre più vicini: nascerà presto la prima coppia all'interno de L'Isola dei famosi 208? Intanto lei si rende protagonista di un incidente hot...(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 18:00:00 GMT)

Isola dei Famosi : l’eliminato Marco Ferri e chi sono i nuovi nominati : Marco Ferri è l’eliminato della nona puntata dell’Isola dei Famosi 2018 Ufficialmente deciso dal televoto il nome dell’eliminato della nona puntata de L’Isola dei Famosi 2018. All’eliminazione di Marco Ferri dal reality show di Canale5 si è arrivati per volere del pubblico da casa e a stabilire la sua uscita dai giochi sono stati i […] L'articolo Isola dei Famosi: l’eliminato Marco Ferri e chi sono i ...

Francesca Cipriani e Valeria Marini / Isola dei Famosi : nuovi retroscena sul litigio - un giornalista svela… : Francesca Cipriani e Valeria Marini, Isola dei Famosi 2018: in diretta a Mattino Cinque, arrivano nuovi retroscena sul litigio e Valerio Palmieri, giornalista di Chi, rivela che...(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:59:00 GMT)

Bianca Atzei all’Isola dei Famosi 2018 tra nudo integrale e nuovi scontri : Valeria Marini naufraga? Anticipazioni 12 marzo : Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018 ha vissuto una settimana davvero al massimo lasciandosi finalmente alle spalle tutto quello che è successo dall'arrivo di Elena Morali. La bella biondina aveva portato scompiglio nella vita isolana della cantante sarda ma grazie a Jonathan tutto è finito nel dimenticatoio. Il giovane ha vinto un "soggiorno" a Isla Bonita ed è stato proprio in quel momento che i due si sono "spogliati" (nel vero senso della ...

Isola 2018 - nuovi dettagli sul tradimento in Hondouras : C'è stato un tradimento all'Isola dei famosi 2018? Le dichiarazioni di Eva Henger hanno riportato a galla lo scoop di una settimana fa, su cui l'attenzione non si era ancora spenta, a dire il vero. Non è una voce come un'altra, e non andrebbe trattata come tale, perché si parla di due persone che sarebbero impegnati sentimentalmente, avrebbero una persona qui in Italia ad attenderli; non si tratterebbe di due persone single che si sono trovate, ...

EVA HENGER / Passione tra due naufraghi in Honduras : ecco i nuovi indizi (Isola dei famosi 2018) : Eva HENGER continua ad essere protagonista di clamorose dichiarazioni riguardanti le settimane trascorse in Honduras a L'Isola dei famosi 2018 e il rapporto tra due naufraghi.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 08:38:00 GMT)

“Espulsione in vista…”. Isola dei Famosi - qualcuno rischia grosso. L’indiscrezione a pochissimo dalla diretta che promette nuovi ingressi ma - a quanto pare - anche uscite : Isola dei Famosi, puntata numero sette. Il reality, dopo un paio di settimane, ritorna alle origini e dopo un paio di settimane in diretta di martedì, ritorna al lunedì sera. Sarà un ‘puntatone’ stando alle anticipazioni che, ovviamente, più si avvicina la diretta e più si fanno interessanti. In studio, come sempre, la padrona di casa Alessia Marcuzzi, gli opinionisti Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band. Intanto ...

Nuovi arrivi sull' "Isola che non c’è” : sorpresa per Filippo e Paola : Il cast dell’Isola dei Famosi torna a rimpolparsi con la presenza degli ex concorrenti chiamati a rimettersi in gioco in una strada che proseguirà parallela

'Legami con la criminalità organizzata' : Isola - nuovi guai per Alessia Marcuzzi : Franco Terlizzi , detto Francone, è uno dei concorrenti dell' Isola dei famosi . Quello che non si sa è che il palestrato avrebbe nel suo curriculum delle amicizie che Selvaggia Lucarelli definisce '...

Isola dei Famosi 2018/ Notte bollente tra due naufraghi : spuntano nuovi dettagli5 : Isola dei Famosi 2018, spuntano nuovi dettagli sulla Notte bollente che due naufraghi impegnati avrebbero trascorso in Honduras. Bianca Atzei sempre più in crisi.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 06:14:00 GMT)

Striscia La Notizia vs L’Isola dei Famosi/ Nomination pilotate : i sospetti dopo i due nuovi audio pubblicati : Striscia la Notizia vs L’Isola dei Famosi, Nomination pilotate: i sospetti dopo i due nuovi audio mandati in onda. Il noto tg satirico mette in dubbio la veridicità delle Nomination(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 11:40:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - nomination pilotate : Striscia la Notizia manda in onda due nuovi audio : È di nuovo Striscia la Notizia a mettere in difficoltà l’Isola dei Famosi e dopo l’ormai famigerato “canna-gate” arriva un nuovo probabile scandalo, quello delle nomination pilotate. Al centro delle rivelazioni, come già accaduto per il caso della marjiuana, ci sono di nuovo degli audio fatti sentire durante Striscia nei quali Chiara Nasti e Nadia Rinaldi raccontano di quanto accaduto con il capo-progetto Andrea Marchi ...