Isola | Jonathan e Alessia | Rosa e Francesca senza parole

Isola - anticipazioni della semifinale : Alessia VS Jonathan e la resa dei conti definitiva : Tra poche ore la semifinale dell’Isola dei Famosi scioglierà le curiosità dei telespettatori rispetto alle dinamiche del reality che si sta per concludere

Isola dei Famosi : Jonathan insultato da Lorenzo Crespi? La verità : Lorenzo Crespi chiarisce cosa è successo con Jonathan prima dell’Isola A poche ore dall’inizio della semifinale dell’Isola dei Famosi, Lorenzo Crespi ha voluto chiarire via social cosa è successo veramente con Jonathan Kashanian. La verità? Esattamente nulla! Crespi ha infatti dichiarato che non è stato lui a scrivere quelle cose orribili con il naufraga, in quanto non conosce nemmeno personalmente Jonathan. Lorenzo, dopo ...

Jonathan Kashanian/ Il concorrente sempre più Isolato in Honduras (Isola dei famosi) : Jonathan Kashanian, il concorrente sempre più isolato in Honduras. La lite con Bianca Atzei crea ancora molte polemiche all'interno del gruppo del programma di Canale 5. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 09:33:00 GMT)

Alessia Mancini/ Avrà superato i problemi con Jonathan o ci sarà un chiarimento stasera? (Isola dei famosi) : Alessia Mancini, la bella showgirl Avrà superato i problemi con Jonathan o ci sarà un chiarimento durante l'appuntamento serale di oggi? Curiosità per il pubblico. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 08:39:00 GMT)

Isola DEI FAMOSI 2018/ Diretta : chi saranno i finalisti? Jonathan e Alessia Marcuzzi al televoto (9 aprile) : ISOLA dei FAMOSI 2018, Diretta semifinale 9 aprile: chi saranno i finalisti di questa edizione? Resa dei conti tra Jonathan e Alessia Mancini al televoto. Amaurys Perez primo finalista.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 07:01:00 GMT)

Franco Terlizzi : confidenze al vetriolo su Bianca e Jonathan dopo l'Isola 2018 Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le novita' sull'#Isola dei Famosi, il reality di Mediaset che si è recentemente interessato alle dichiarazioni choc di Eva Henger contro Alessia Marcuzzi [Video]. Le ultime novita' ci svelano che #Franco Terlizzi ha voluto esprimere il suo giudizio su alcuni concorrenti del reality di Canale 5. Isola 2018: Franco Terlizzi, parole al vetriolo contro i suoi ex compagni Le novita' dell'Isola dei Famosi svelano ...

“Barbara D’Urso - Alessia Mancini e Jonathan : dico tutto”. Bomba Nadia Rinaldi sull’Isola dei famosi. Stuzzicata sui social non ci ha pensato due volte a rispondere a tono alle provocazioni. E sono venute fuori delle verità davvero scomode : L’Isola dei Famosi si fa sempre più rovente e i suoi protagonisti, sia quelli rimasti in gioco, sia quelli già tornati in Italia, continuano a parlare e soprattutto a far parlare. Qualche giorno fa, durante la diretta Jonathan ha mosso pesanti dichiarazioni nei confronti di Alessia Mancini. Frasi che hanno coinvolto anche Nadia Rinaldi. L’ex gieffino ha affermato che l’ex letterina avrebbe detto che la Rinaldi ha “la rabbia tipica delle ...

Isola dei Famosi 2018/ Alessia Mancini - nuove accuse a Jonathan : "Una persona che non mi piace" : Isola dei Famosi 2018, Amaurys Perez è tornato dai compagni, ma continua la rivalità tra Alessia Mancini e Jonathan Kashanian. nuove rivelazioni della naufraga(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 07:01:00 GMT)

Franco Terlizzi lascia l'Isola 2018 : ecco cosa è successo dopo i litigi con Jonathan e Amaurys : Franco Terlizzi lascia l'Isola 2018: perché? Ce lo stiamo chiedendo un po' tutti. Di ipotesi, come sempre, non ne mancano, ma non è chiaro ancora come mai il pugile abbia dovuto abbandonare la sua esperienza a Cayo Cochinos, dopo aver evitato di finire per la quarta volta al televoto. Forse non si sente al massimo delle forze e il medico gli ha detto che deve necessariamente tornare a casa, forse ha detto qualcosa che non avrebbe dovuto dire... ...

Bianca Atzei all’Isola dei Famosi confessa : perché ha preferito Nino a Jonathan : Bianca Atzei vuole Nino Formicola alla finale dell’Isola dei Famosi: i motivi della sua scelta Per Bianca Atzei queste non sono state delle settimane facili all’Isola dei Famosi. La cantante, infatti, spesso si è ritrovata al centro delle polemiche che, in Honduras e in Italia, hanno visto naufraghi ed ex naufraghi a schierarsi contro di lei […] L'articolo Bianca Atzei all’Isola dei Famosi confessa: perché ha preferito ...

Franco Terlizzi - Isola dei Famosi/ “Ho perso 30 chili - crollo fisico e mentale. Jonathan e Bianca i più falsi” : Franco Terlizzi, all'Isola dei Famosi ha perso 30 chili ma è stato vittima di un crollo fisico e mentale che lo ha costretto al ritiro. Ecco chi sono i naufraghi più falsi ed i favoriti.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 15:25:00 GMT)