Isola - gli auguri di Stefano De Martino in diretta al figlio Santiago : 'Non vedo l'ora di tornare' : Lo slittamento di una puntata dell' Isola dei famosi non ha permesso a Stefano De Martino di festeggiare il compleanno del figlio avuto con Belen, Santiago . L'inviato dell'Isola però non ha perso l'...

“Vuole farmi fare la schiava”. Isola : Rosa parla chiaro. Stanca di sopportare - la Perrotta non ci sta e si scaglia (alle spalle) contro il suo nemico : “Non ha capito chi sono…” : Lame sempre più affilate all’Isola dei Famosi. Gli scandali di questa seconda edizione ormai non si contano più, tanto che Alessia Marcuzzi pare abbia perso il sonno. Ma il gioco va avanti e ormai i concorrenti sono in dirittura d’arrivo. Dopo la recente diatriba tra Jonathan Kashanian e Alessia Mancini e tra quest’ultima e la Atzei è arrivato il momento dello sfogo di Rosa Perrotta. La bella ex tronista di Uomini e Donne infatti ha fatto ...

Santiago De Martino compie 5 anni / Gli auguri di Stefano al figlio in diretta all'Isola dei Famosi 2018 : Stefano De Martino, in diretta all'Isola dei Famosi, fa un saluto speciale a suo figlio Santiago che oggi compie 5 anni e che festeggia con mamma Belen Rodriguez(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 22:00:00 GMT)

Striscia la Notizia/ Isola dei Famosi : la censura di Alessia Marcuzzi sulle immagini "tagliate"? : Questa sera, lunedì 9 aprile, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, condotto da Ficarra e Picone. Luca Abete e Vittorio Brumotti a San Giorgio Cremano.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 21:28:00 GMT)

Isola dei famosi - Alessia Marcuzzi massacrata di accuse e insulti : Melissa Satta le fa gli auguri : Le premesse per Alessia Marcuzzi prima della puntata dell'Isola dei famosi su Canale 5 erano tutte nefaste. La conduttrice è stata travolta di accuse e insulti nell'ultima settimana, soprattutto dopo ...

Isola dei Famosi - Pietro Tartaglione : "Voglio che Rosa sia la madre dei miei figli" : Rosa Perrotta e il fidanzato Pietro Tartaglione sono costretti a stare lontani a causa della permanenza di lei in Honduras, all'Isola dei Famosi. Sulle pagine del settimanale Vero, Pietro ha raccontato come sta andando questo periodo da 'separati', anche perché da quando si sono conosciuti a Uomini e Donne, sono andati subito a convivere, a Caserta. Molte volte è più vicino chi è lontano. #mancapoco Un post condiviso da Pietro ...

“È incredibile”. Isola dei famosi - la crisi di Alessia Marcuzzi. Stanca di essere bersagliata per ogni minima questione - si lascia andare a uno sfogo personalissimo. “Questo programma…”. Il finale è vicino e lei “non si tiene” : La tredicesima edizione de L’Isola dei famosi è agli sgoccioli. È stata un’edizione piena di colpi di scena e di polemiche che ha fatto discutere moltissimo. Tutto è iniziato con il canna-gate: Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fatto uso di marijuana quando tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il gioco non era iniziato. Questa accusa ha ovviamente scatenato un putiferio. Monte ha negato di essersi drogato poi però ha deciso ...

“Giù le mani!”. Verissimo - Simone Barbato inferocito. Ospite di Verissimo l’ex naufrago rivela tutta la verità su quello che è successo all’Isola dei Famosi e Stefano De Martino gli dà ragione. Silvia Toffanin particolarmente contrariata : La sua uscita dall’Isola dei Famosi è stata particolarmente infelice. Simone Barbato è passato alla storia come il concorrente più scorbutico della storia del reality. Dopo settimane di permanenza non è infatti riuscito a instaurare un buon rapporto con gli altri naufraghi e alla fine se ne è andato senza salutare nessuno, insomma il suo messaggio è stato chiaro e adamantino: “Con voi non voglio avere nulla a che fare”. Ovviamente la cosa ...

L'Isola dei Famosi 2018 : Eva contro la conduttrice e gli opinionisti Video : Un consueto appuntamento dedicato al popolare reality show L’Isola dei Famosi 2018 [Video]. Di recente un ex naufraga si è tolta dei sassolini dalla scarpa, perché ha rilasciato delle dichiarazioni contro la conduttrice #Alessia Marcuzzi, e gli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. Eva Henger: 'Mi sento bullizzata' Come ben sanno i telespettatori, #eva henger un mese fa ha stravolto la tredicesima edizione del programma incentrato sulla ...

L'Isola dei Famosi 2018 : la 'famiglia' riunita dopo le liti e il ritorno di Amaurys : GUARDA LE FOTO: ISOLA DEI Famosi, CRONACA DELL'AVVENTURA Ti potrebbe interessare anche... L'Isola dei Famosi 2018: Perez primo finalista, scontri tra Jonathan e Alessia e Elena esce. L'undicesima ...

“Ha sbagliato - eccome…”. Bettarini contro Stefano De Martino : anche il grande ex si scaglia contro l’inviato dell’Isola - ormai sotto attacco da tutte le parti. Il motivo di quelle parole non certo tenere : Se pensavate che, con l’avvicinarsi del gran finale de L’Isola dei Famosi le polemiche sarebbero finalmente diminuite, sappiate che vi sbagliate di grosso. In particolar modo a proseguire serratissima è quella che ormai può essere considerata una vera e propria guerra in casa Mediaset, con Striscia la Notizia costantemente all’attacco del reality show condotto da Alessia Marcuzzi con ogni mezzo a disposizione. Le ...

Isola dei Famosi 2018/ Come sta Amaurys? La moglie Angela Rende : "Ecco perché non sono più venuta in puntata" : Isola dei Famosi 2018, malore per Amaurys Perez: Come sta il naufrago? La moglie Angela Rende confessa: "Ecco perché non sono venuta nelle ultime puntate"(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 07:06:00 GMT)