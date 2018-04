Isola dei Famosi | Stefano De Martino si commuove facendo gli auguri al figlio

Mara Venier contro Bianca Atzei a L’Isola dei Famosi : “Non sai decidere da sola” : Isola dei Famosi 2018: Mara Venier attacca Bianca Atzei che si schiera con Jonathan Si sa, Mara Venier non sopporta le “ingiustizie”. Così, durante la semifinale de L’Isola dei Famosi 2018 l’opinionista si è scagliata contro Bianca Atzei. Il motivo? Nel corso della prova con i due nominati, Alessia Mancini e Jonathan, la naufraga ha […] L'articolo Mara Venier contro Bianca Atzei a L’Isola dei Famosi: ...

Amaurys Perez/ Grande sorpresa per l'ex pallanuotista - in Honduras il fratello Antonio (Isola dei famosi) : Amaurys Perez, dopo il malore l'ex pallanuotista è tornato a Playa Dos e sta meglio. Rimarrà solo un brutto ricordo e ormai è tutto superato? (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 22:54:00 GMT)

Francesca Cipriani/ "Se non mi portate l'uovo di Pasqua vi spiezzo in due..." (Isola dei famosi) : Francesca Cipriani, la Pupa riuscirà a sfruttare al massimo la sua seconda chance in Honduras? Attesa per il nuovo verdetto del pubblico da casa nella puntata di stasera. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 22:46:00 GMT)

BIANCA ATZEI/ Mara Venier al veleno : "Fai sempre ciò che ti dicono gli altri" (Isola dei famosi 2018) : BIANCA ATZEI, tanti momenti complicati, riuscirà ad arrivare fino in fondo nel reality show di Canale 5? La cantante alimenta le polemiche al di fuori del programma. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 22:46:00 GMT)

Isola dei famosi : “Sì - ci depiliamo così…”. Madre Natura rivela tutto. È uno dei grandi quesiti del pubblico - a svelarlo finalmente è Paola Di Benedetto. Senza mezze misure la bellissima ragazza ha detto tutto (dettagli compresi) : Siamo abituati a vederle sempre belle, lisce e perfette. Sì, nei salotti tv o nei film… Ma quando stanno sull’Isola dei famosi, come fanno tutte quelle bellezze a rimanere così perfette e soprattutto depilate? È da sempre uno dei grandi quesiti del pubblico dell’Isola dei famosi: come si depilano le naufraghe del reality show? In asSenza di cerette e laser, le concorrenti come tengono a bada i peli superflui? A svelarlo è ora ...

ROSA PERROTTA/ Attacca nuovamente Alessia Mancini : "Falsa perbenista" (Isola dei famosi) : ROSA PERROTTA, finalmente è scoppiata la pace con Alessia Mancini? Tra le due c'erano state tante incomprensioni, ma ora sembra davvero tutto alle spalle. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 22:30:00 GMT)

FRANCESCA CIPRIANI/ "Io non sono mai stata sospesa nemmeno a scuola!" (Isola dei famosi) : FRANCESCA CIPRIANI, la Pupa riuscirà a sfruttare al massimo la sua seconda chance in Honduras? Attesa per il nuovo verdetto del pubblico da casa nella puntata di stasera. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 22:17:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 / Diretta 9 aprile : Rosa contro Alessia Mancini - "sei falsa". Chi saranno i finalisti? : Isola dei Famosi 2018, Diretta semifinale 9 aprile: chi saranno i finalisti di questa edizione? Resa dei conti tra Jonathan e Alessia Mancini al televoto. Amaurys Perez primo finalista.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 22:15:00 GMT)

Alessia Mancini - "Ha detto fro***"/ A Jonathan : "Mi ha detto di andare dal cameraman..." (Isola dei famosi) : Alessia Mancini, la bella showgirl avrà superato i problemi con Jonathan o ci sarà un chiarimento durante l'appuntamento serale di oggi? Curiosità per il pubblico. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 22:01:00 GMT)

Santiago De Martino compie 5 anni / Gli auguri di Stefano al figlio in diretta all'Isola dei Famosi 2018 : Stefano De Martino, in diretta all'Isola dei Famosi, fa un saluto speciale a suo figlio Santiago che oggi compie 5 anni e che festeggia con mamma Belen Rodriguez(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 22:00:00 GMT)

Isola dei Famosi - diretta della semifinale : chi raggiungerà Amaurys in finale? : di Ida Di Grazia l' Isola dei Famosi ritorna alla collocazione originale del lunedì sera. Su Leggo.it la diretta della semifinale. SI PARTE Alessia Marcuzzi di rosso vestita apre la dodicesima puntata ...

Ultimi giorni sull'Isola dei Famosi : la semifinale - poi tutti in Italia per la finale : semifinale de l'Isola dei Famosi: al televoto ci sono Jonathan e Alessia, lo stratega israeliano e la showgirl romana. Ultima settimana di permanenza a Playa Dos per i naufraghi, che tra pochi giorni ...

Jonathan Kashanian/ Chiuso tra due fuochi - Amaurys Perez e Alessia Mancini lo attaccano (Isola dei famosi) : Jonathan Kashanian, il concorrente sempre più isolato in Honduras. La lite con Bianca Atzei crea ancora molte polemiche all'interno del gruppo del programma di Canale 5. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 21:51:00 GMT)

Paola Di Benedetto spiega come si depilano le naufraghe dell’Isola dei Famosi : come si depilano le concorrenti sull’Isola dei Famosi? Lo spiega Madre Natura Paola Di Benedetto È da sempre uno dei grandi quesiti del pubblico dell’Isola dei Famosi: come si depilano le naufraghe del reality show? In assenza di cerette e laser, le concorrenti come tengono a bada i peli superflui? A svelarlo è ora Paola […] L'articolo Paola Di Benedetto spiega come si depilano le naufraghe dell’Isola dei Famosi proviene ...