Isola dei famosi | eliminato secondo il sondaggio

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi : "Il programma non è truccato - lo difenderò sempre" : L'Isola dei Famosi sta per giungere al termine, ma le polemiche non cessano. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi è stato infatti al centro di pesanti critiche, sia per le scottanti rivelazioni sul canna-gate e sul corna-gate (di cui non si è ancora riuscita a chiarire la veridicità), sia perché l'edizione è stata ritenuta piuttosto moscia. Lele Mora, agente dei vip, ha rilasciato a riguardo alcune dichiarazioni all'inviato di Striscia ...

Isola - giorni 75-76-77. Alessia Mancini a Bianca Atzei : «Non sei coerente». Rosa ha «la strafottenza dei napoletani» : Isola dei Famosi 2018 - Bianca e Alessia Semifinale alla porte per l’Isola dei Famosi 2018. I naufraghi si godono gli ultimi giorni in attesa di tornare in Italia, ma non mancano le scintille. Alessia, ad esempio, accusa l’eterna amica Bianca di essere incoerente. Rosa e Francesca, invece, sono sempre più unite. Isola dei Famosi, giorni 75-76-77 | Tempo di bilanci per Nino A Playa Dos Alessia Mancini e Bianca Atzei affrontano la ...

L’Isola dei Famosi : Melissa Satta dalla parte di Alessia Marcuzzi : Alessia Marcuzzi criticata all’Isola dei Famosi: parla Melissa Satta Come tutti sapranno molto bene, stasera andrà in onda la penultima puntata della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Questa edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, inutile negarlo, è stata davvero travagliata. Cosa è successo? La ex naufraga Eva Henger, poco prima di essere eliminata, ha accusato Francesco Monte di essersi fumato della ...

Isola dei FAMOSI 2018/ Diretta 9 aprile : chi saranno i finalisti? Pioggia di critiche per Rosa Perrotta : ISOLA dei FAMOSI 2018, Diretta semifinale 9 aprile: chi saranno i finalisti di questa edizione? Resa dei conti tra Jonathan e Alessia Mancini al televoto. Amaurys Perez primo finalista.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 17:03:00 GMT)

Alessia Marcuzzi e le critiche sull’Isola dei Famosi : interviene Melissa Satta : Alessia Marcuzzi e le critiche sull’Isola dei Famosi: arriva l’intervento di Melissa Satta Attorno a L’Isola dei Famosi 2018 il clima si è fatto sempre più rovente. Dal canna-gate in poi la trasmissione non ha avuto pace: critiche, liti in tv e battaglie intestine a Mediaset (Striscia la Notizia ha ingaggiato una vera e propria […] L'articolo Alessia Marcuzzi e le critiche sull’Isola dei Famosi: interviene Melissa ...

Isola dei famosi - i bookmaker cambiano idea : Nino Formicola insidia Amaurys : A poche ore dalla semifinale dell' Isola dei famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, cambiano gli equilibri sulla lavagna dei bookmaker. Con Alessia Mancini e Jonathan ...

Isola dei Famosi 2018 | Daytime | Puntata 9 aprile 2018 | In diretta : [live_placement] L'Isola dei Famosi 2018 è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Alessia Marcuzzi, con la partecipazione di Mara Venier e Daniele Bossari nel ruolo di opinionisti.Oltre alla Puntata in onda ogni lunedì, in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il Daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2018 | Daytime | Puntata 9 aprile 2018 | In ...

“Falsa! Lo ha fatto a telecamere spente” - la furia di Eva. Mara Venier nel mirino della Henger : “Hai due facce! Perché non hai detto nulla in diretta?”. E all’Isola dei “fumati” scoppia l’ennesimo caso (anzi - un mistero) : È stato uno dei momenti trash più intensi dell’anno (appena iniziato per giunta) e sembra che rimarrà sul podio per ancora molto tempo. Parliamo naturalmente della sfuriata assassina di Alessia Marcuzzi verso la versione santarellina dell’ex pornosar Eva Henger, negli studi televisivi dell’Isola dei famosi edizione 2018. La naufraga, intervistata dal settimanale DiPiù, dimostra di non avere alcuna intenzione di “salvare” conduttrice e ...

Alessia Mancini e Bianca Atzei : nuovo confronto all’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi: ennesima discussione tra la Mancini e Bianca Atzei Come molti sapranno bene, Alessia Mancini e Bianca Atzei hanno litigato in questi ultimi giorni passati a Playa Dos. Il motivo? Alessia Mancini ha criticato duramente alcuni atteggiamenti incoerenti di Bianca. Difatti, la Mancini ha asserito che Martedì scorso in puntata Bianca pare avrebbe detto di voler nominare Gaspare. Tuttavia, probabilmente per tutto ciò che è poi ...

Isola dei Famosi - Pietro Tartaglione : "Voglio che Rosa sia la madre dei miei figli" : Rosa Perrotta e il fidanzato Pietro Tartaglione sono costretti a stare lontani a causa della permanenza di lei in Honduras, all'Isola dei Famosi. Sulle pagine del settimanale Vero, Pietro ha raccontato come sta andando questo periodo da 'separati', anche perché da quando si sono conosciuti a Uomini e Donne, sono andati subito a convivere, a Caserta. Molte volte è più vicino chi è lontano. #mancapoco Un post condiviso da Pietro ...

Isola dei Famosi - Eva Henger contro Alessia Marcuzzi : Il canna-gate, sollevato da Eva Henger, che ha scosso quest'edizione dell'Isola dei Famosi, non è 'piaciuto' alla conduttrice del reality Alessia Marcuzzi, che in una delle ultime puntate del reality ha sbottato contro l'ex pornostar ed ex naufraga del programma. La Henger si è quindi sfogata in una lettera, pubblicata sul settimanale DiPiù, in cui ha espresso dure critiche nei confronti della conduttrice, e degli opinionisti Daniele Bossari ...

Isola - anticipazioni della semifinale : Alessia VS Jonathan e la resa dei conti definitiva : Tra poche ore la semifinale dell’Isola dei Famosi scioglierà le curiosità dei telespettatori rispetto alle dinamiche del reality che si sta per concludere

“Un percorso di dolore”. Il dramma di Nadia Rinaldi. Dopo l’Isola dei Famosi - l’ex naufraga confessa quello che ha patito e la solitudine devastante : “Una montagna di cacca” : Questa edizione dell’Isola dei Famosi è nata sotto una cattivissima stella. Il reality si avvia ormai verso la finale, ma tra i naufraghi non è nata nessuna vera coesione. La prima a incrinare tutto è stata Eva Henger che ha detto la sua verità su Francesco Monte e da quel momento il vento della discordia si è abbattuto sull’Honduras. La costruzione del parterre dei vip si è rivelata essere decisamente infelice. A rilevare la cosa è ...

Isola dei Famosi 2018 - Eva Henger scrive una lettera ad Alessia Marcuzzi : “Sto subendo bullismo. E quando sei uscita dallo studio ho sentito cosa hai detto” : “Cara Alessia, cara Mara e Caro Daniele, pensi proprio che sia giunto il momento di rimettere le carte in tavola”. Inizia così la lunga lettera che Eva Henger ha scritto e pubblicato sul settimanale DiPiù, indirizzata alla Marcuzzi, alla Venier e a Bossari, rispettivamente conduttrice e opinionisti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Un’edizione che, cosa ormai nota, è stata segnata dall’ormai famigerato ...