Isola dei Famosi | diretta della semifinale | chi raggiungerà Amaurys in finale?

Jonathan Kashanian/ Chiuso tra due fuochi - Amaurys Perez e Alessia Mancini lo attaccano (Isola dei famosi) : Jonathan Kashanian, il concorrente sempre più isolato in Honduras. La lite con Bianca Atzei crea ancora molte polemiche all'interno del gruppo del programma di Canale 5. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 21:51:00 GMT)

Paola Di Benedetto spiega come si depilano le naufraghe dell’Isola dei Famosi : come si depilano le concorrenti sull’Isola dei Famosi? Lo spiega Madre Natura Paola Di Benedetto È da sempre uno dei grandi quesiti del pubblico dell’Isola dei Famosi: come si depilano le naufraghe del reality show? In assenza di cerette e laser, le concorrenti come tengono a bada i peli superflui? A svelarlo è ora Paola […] L'articolo Paola Di Benedetto spiega come si depilano le naufraghe dell’Isola dei Famosi proviene ...

Bianca Atzei/ Dopo l'arrivo in Honduras di papà Renato altra sorpresa stasera? (Isola dei famosi 2018) : Bianca Atzei, tanti momenti complicati, riuscirà ad arrivare fino in fondo nel reality show di Canale 5? La cantante alimenta le polemiche al di fuori del programma. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 21:37:00 GMT)

ALESSIA MARCUZZI - EVA HENGER : "MI SENTO BULLIZZATA"/ Nuovo attacco da Striscia La Notizia (Isola dei Famosi) : ALESSIA MARCUZZI, la conduttrice del reality show di Canale 5 risponderà alle pesantissime accuse da parte di Eva HENGER nella puntata di stasera? (Isola dei Famosi 2018i)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 21:35:00 GMT)

L’Isola dei Famosi – Dodicesima puntata del 9 aprile 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Dodicesima puntata stasera de L’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Con lei in studio Mara Venier, Daniele Bossari e la voce fuori campo della Gialappa’s band. Inviato in Honduras Stefano De Martino. L’isola dei Famosi | I naufraghi I naufraghi della tredicesima edizione sono: la showgirl Francesca Cipriani, l’ex velina Alessia Mancini, l’ex gieffino Jonathan Kashanian, la fashion […] L'articolo ...

Striscia la Notizia/ Isola dei Famosi : la censura di Alessia Marcuzzi sulle immagini "tagliate"? : Questa sera, lunedì 9 aprile, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, condotto da Ficarra e Picone. Luca Abete e Vittorio Brumotti a San Giorgio Cremano.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 21:28:00 GMT)

Isola dei famosi - Alessia Marcuzzi massacrata di accuse e insulti : Melissa Satta le fa gli auguri : Le premesse per Alessia Marcuzzi prima della puntata dell'Isola dei famosi su Canale 5 erano tutte nefaste. La conduttrice è stata travolta di accuse e insulti nell'ultima settimana, soprattutto dopo ...

Isola dei Famosi 2018 - Nino Formicola diventa uno dei favoriti : tutte le quote : A poche ore dalla semifinale de L'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con la partecipazione di Mara Venier e Daniele Bossari, che andrà in onda su Canale 5 questa sera, lunedì 9 aprile 2018, Nino Formicola, conosciutissimo anche con il nome d'arte di Gaspare, ai tempi della mitica coppia comica Gasparre & Zuzzurro, è diventato uno dei favoriti per la vittoria finale.Stando alle quote dei principali ...

L'Isola dei Famosi : svelato il prossimo vincitore del reality? : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di qualcosa di molto strano che è successo ad uno dei concorrenti delL'Isola dei Famosi. Oggi, infatti, su un noto sito d'informazione culturale è stato svelato per errore quello che dovrebbe essere il prossimo vincitore del reality di Alessia Marcuzzi. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. La rivelazione inaspettata Sin dalle prime settimane di programmazione L'Isola ...

