Isola dei Famosi 2018 | Nino Formicola diventa uno dei favoriti | tutte le quote

L'Isola dei Famosi : svelato il prossimo vincitore del reality? : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di qualcosa di molto strano che è successo ad uno dei concorrenti delL'Isola dei Famosi. Oggi, infatti, su un noto sito d'informazione culturale è stato svelato per errore quello che dovrebbe essere il prossimo vincitore del reality di Alessia Marcuzzi. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. La rivelazione inaspettata Sin dalle prime settimane di programmazione L'Isola ...

Isola dei Famosi - il live della semifinale : chi raggiungerà Amaurys in finale? : di ida di grazia l' Isola dei Famosi ritorna alla collocazione originale e questa sera su Canale 5 Alessia Marcuzzi condurrà la semifinale che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it In ...

Isola dei Famosi 2018 - Jonathan Kashanian : "Alessia Mancini ha offeso i gay - dico la verità" : Jonathan Kashanian, uno dei concorrenti della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality in onda sulle reti Mediaset oramai agli sgoccioli, ha confermato quanto detto nei riguardi di Alessia Mancini, durante la puntata serale andata in onda lo scorso 3 aprile.L'ex concorrente del Grande Fratello ed ex inviato di Verissimo, infatti, aveva sparato tre bombe belle grosse nei riguardi dell'ex velina di Striscia la Notizia e ...

Isola dei Famosi 2018 - semifinale del 9 aprile in diretta : il confronto allo specchio e la scelta dei finalisti : Jonathan e Alessia - Isola dei Famosi 2018 semifinale dell’Isola dei Famosi 2018 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della puntata. Isola dei Famosi 2018: le anticipazioni della semifinale A partire dalle 21.30 circa, in diretta su Canale 5, Alessia Marcuzzi conduce la ...

Isola dei Famosi 2018/ Diretta 9 aprile : chi saranno i finalisti? Scontro tra Alessia Mancini e Bianca Atzei : Isola dei Famosi 2018, Diretta semifinale 9 aprile: chi saranno i finalisti di questa edizione? Resa dei conti tra Jonathan e Alessia Mancini al televoto. Amaurys Perez primo finalista.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 19:54:00 GMT)

Isola dei famosi - i bookmaker cambiano idea : Nino Formicola insidia Amaurys : A poche ore dalla semifinale dell' Isola dei famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, cambiano gli equilibri sulla lavagna dei bookmaker. Con Alessia Mancini e Jonathan ...

Isola dei Famosi 2018 - news e anticipazioni della semifinale di stasera : Bianca Atzechi a rischio e Nino Formicola favorito : Isola dei Famosi 2018 , ultima ora , tutte le news e le anticipazioni della puntata di stasera , oggi lunedì 9 aprile : la semifinale vede in difficolà Bianca Atzechi e favorito Nino Formicola . Il ...

Isola dei famosi - Eva Henger brutale contro Mara Venier e Daniele Bossari : 'Bugiardi - mi avete chiesto scusa a telecamere spente' : In una durissima lettera al settimanale Dipiù, Eva Henger ha attaccato la conduttrice dell'Isola dei famosi per il trattamento subito nel corso dell'ultima puntata, senza risparmiare anche gli ...

“Ora te lo dico io!”. Isola dei famosi - tra Alessia è Bianca - è crack : l’inaspettato scontro tra le due ‘amiche’ di Playa Dos : È ormai tutto pronto per la semifinale dell’Isola dei famosi. La puntata andrà in onda lunedì 9 aprile su Canale 5 e sarà condotta da Alessia Marcuzzi, con l’aiuto degli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari, conduttore e vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Secondo quanto dichiarato dall’inviato Stefano De Martino sarà l’ultima puntata trasmessa dall’Honduras. Ultima settimana di ...

Isola dei Famosi 2018 diretta streaming 9 aprile - semifinale : social - televoto e live blogging : Durante il prime-time di Canale 5, il live blogging offrirà una cronaca esaustiva e dettagliata di tutto quello che accade durante la diretta grazie ad aggiornamenti continui, minuto per minuto, e ...

Isola dei famosi : eliminato secondo il sondaggio : Oggi, lunedì 9 aprile, torna in onda l'Isola dei famosi 2018 con la semifinale, penultima puntata prima della finale in programma la settimana prossima. A seguire il nome del concorrente eliminato secondo il sondaggio di un noto forum presente in rete. In nomination, lo ricordiamo, ci sono Alessia Mancini e Jonathan Kashanian. L'ex letterina di Passaparola era la grande favorita fino alla settimana scorsa, prima delle accuse ricevute dall'ex ...

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi : "Il programma non è truccato - lo difenderò sempre" : L'Isola dei Famosi sta per giungere al termine, ma le polemiche non cessano. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi è stato infatti al centro di pesanti critiche, sia per le scottanti rivelazioni sul canna-gate e sul corna-gate (di cui non si è ancora riuscita a chiarire la veridicità), sia perché l'edizione è stata ritenuta piuttosto moscia. Lele Mora, agente dei vip, ha rilasciato a riguardo alcune dichiarazioni all'inviato di Striscia ...

Isola - giorni 75-76-77. Alessia Mancini a Bianca Atzei : «Non sei coerente». Rosa ha «la strafottenza dei napoletani» : Isola dei Famosi 2018 - Bianca e Alessia Semifinale alla porte per l’Isola dei Famosi 2018. I naufraghi si godono gli ultimi giorni in attesa di tornare in Italia, ma non mancano le scintille. Alessia, ad esempio, accusa l’eterna amica Bianca di essere incoerente. Rosa e Francesca, invece, sono sempre più unite. Isola dei Famosi, giorni 75-76-77 | Tempo di bilanci per Nino A Playa Dos Alessia Mancini e Bianca Atzei affrontano la ...

L’Isola dei Famosi : Melissa Satta dalla parte di Alessia Marcuzzi : Alessia Marcuzzi criticata all’Isola dei Famosi: parla Melissa Satta Come tutti sapranno molto bene, stasera andrà in onda la penultima puntata della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Questa edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, inutile negarlo, è stata davvero travagliata. Cosa è successo? La ex naufraga Eva Henger, poco prima di essere eliminata, ha accusato Francesco Monte di essersi fumato della ...