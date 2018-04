Isola dei Famosi 2018 | Nadia Rinaldi | In studio per contratto

Isola dei Famosi 2018 - ultima ora : le anticipazioni della semifinale di stasera : Isola dei Famosi 2018 , ultima ora , le anticipazioni della puntata di stasera, oggi lunedì 9 aprile : la semifinale vede in difficolà Bianca Atzechi e favorito Nino Formicola . È tutto pronto per la ...

Isola dei Famosi 2018 - Cecilia Capriotti : "Francesca Cipriani è diversa lontano dalle telecamere" (video) : Che questa sia stata un'edizione molto agitata dell'Isola dei Famosi è fuori dubbio, com'è altrettanto certo il fatto che sia state tra le più litigiose di sempre. In 13 edizioni, raramente si sono viste schermaglie di questo livello, mai arrivate alle mani, ma non è mancato tanto in determinate situazioni. Amaurys Perez e Franco Terlizzi ne sanno qualcosa.La solidarietà femminile è stato un optional per le naufraghe presenti sull'Isola e ...

“È incredibile”. Isola dei famosi - la crisi di Alessia Marcuzzi. Stanca di essere bersagliata per ogni minima questione - si lascia andare a uno sfogo personalissimo. “Questo programma…”. Il finale è vicino e lei “non si tiene” : La tredicesima edizione de L’Isola dei famosi è agli sgoccioli. È stata un’edizione piena di colpi di scena e di polemiche che ha fatto discutere moltissimo. Tutto è iniziato con il canna-gate: Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fatto uso di marijuana quando tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il gioco non era iniziato. Questa accusa ha ovviamente scatenato un putiferio. Monte ha negato di essersi drogato poi però ha deciso ...

DIRETTA - Isola dei Famosi : chi uscirà tra Alessia e Jonathan? Video : Manca solamente una settimana alla fine dell'#Isola dei Famosi e gia' da stasera scopriremo quali naufraghi accederanno alla fase finale. Gia' la scorsa settimana, grazie a un meccanismo di voto avvenuto all'interno del gruppo, Amaurys Pérez si è aggiudicato il primo posto da finalista [Video] nella tanto bramata finale che si terra' nella citta' di Milano. Intanto continuano le nomination, stasera scopriremo chi tra Alessia Mancini e Jonathan ...

Isola dei Famosi : Jonathan insultato da Lorenzo Crespi? La verità : Lorenzo Crespi chiarisce cosa è successo con Jonathan prima dell’Isola A poche ore dall’inizio della semifinale dell’Isola dei Famosi, Lorenzo Crespi ha voluto chiarire via social cosa è successo veramente con Jonathan Kashanian. La verità? Esattamente nulla! Crespi ha infatti dichiarato che non è stato lui a scrivere quelle cose orribili con il naufraga, in quanto non conosce nemmeno personalmente Jonathan. Lorenzo, dopo ...

Stefano De Martino/ Attimi di terrore nell'hotel della troupe (Isola dei Famosi 2018) : Stefano De Martino, Attimi di terrore nell'hotel della troupe dove si introducono dei killer. Cosa racconterà stasera l'inviato in Honduras? (Isola dei Famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:44:00 GMT)

Rosa Perrotta/ La tregua con Alessia Mancini per superare al televoto Francesca Cipriani? (Isola dei famosi) : Rosa Perrotta, finalmente è scoppiata la pace con Alessia Mancini? Tra le due c'erano state tante incomprensioni, ma ora sembra davvero tutto alle spalle. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:27:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 | Daytime | Puntata 9 aprile 2018 | In diretta dalle ore 16 : 10 : L'Isola dei Famosi 2018 è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Alessia Marcuzzi, con la partecipazione di Mara Venier e Daniele Bossari nel ruolo di opinionisti.Oltre alla Puntata in onda ogni lunedì, in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il Daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2018 | Daytime | Puntata 9 aprile 2018 | In diretta dalle ore ...

Daniele Bossari/ Sempre al centro di polemiche - non convince il pubblico (Isola dei Famosi 2018) : Daniele Bossari, da opinionista viene travolto dalle polemiche: dove è finito il vincitore del Grande Fratello Vip? Stasera il pubblico si aspetta delle risposte. (Isola dei Famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 09:39:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 | Puntata 9 aprile 2018 | In diretta dalle ore 21 : 25 : L'Isola dei Famosi 2018 è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Alessia Marcuzzi, con la partecipazione di Mara Venier e Daniele Bossari, nel ruolo di opinionisti, e con la Gialappa's Band.Isola dei Famosi 2018 | Puntata 9 aprile 2018 | Anticipazioniprosegui la letturaIsola dei Famosi 2018 | Puntata 9 aprile 2018 | In diretta dalle ore 21:25 pubblicato su TVBlog.it 09 aprile 2018 09:10.

Jonathan Kashanian/ Il concorrente sempre più isolato in Honduras (Isola dei famosi) : Jonathan Kashanian, il concorrente sempre più isolato in Honduras. La lite con Bianca Atzei crea ancora molte polemiche all'interno del gruppo del programma di Canale 5. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 09:33:00 GMT)

Bianca Atzei/ Tra "finte" lacrime e polemiche conquisterà un posto in finale? (Isola dei famosi 2018) : Bianca Atzei, tanti momenti complicati, riuscirà ad arrivare fino in fondo nel reality show di Canale 5? La cantante alimenta le polemiche al di fuori del programma. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 09:09:00 GMT)

