Isola | anticipazioni della semifinale | Alessia VS Jonathan e la resa dei conti definitiva

Isola 2018 - il vincitore è Nino? Anticipazioni finale 16 aprile : Chi sarà il vincitore dell'Isola dei famosi 2018? Nino Formicola è il più gettonato: le Anticipazioni sulla finale del 16 aprile parlano chiaro, anche se non possono rivelare il nome del vincitore perché la finale sarà in diretta e soltanto lunedì prossimo scopriremo chi la spunterà. Abbiamo un nome in mente, anzi forse due, ma uno ci convince più degli altri perché non ha fatto passi falsi nel suo percorso. In una edizione che ha annoiato più ...

Isola dei famosi - la semifinale : anticipazioni 9 aprile : stasera sapremo tutti i finalisti

Isola dei Famosi 2018 anticipazioni del 9 aprile - la semifinale : Isola dei Famosi 2018 anticipazioni 9 aprile – La semifinale del reality di Canale 5 è pronta a debuttare nella prima serata di lunedì. Siamo ad un passo dalla conclusione dell’Isola dei Famosi 2018 e le anticipazioni sottolineano che il cast sarà ancora presente alle Honduras, per l’ultima volta. La settimana prossima li vedremo infatti in studio con la conduttrice Alessia Marcuzzi, in previsione dell’annuncio del ...

L’Isola dei Famosi 2018 : anticipazioni semifinale di lunedì 9 aprile : L’Isola dei Famosi: anticipazioni penultima puntata di lunedì 9 aprile 2018 Cresce l’attesa per la semifinale de L’Isola dei Famosi 2018, la penultima puntata del reality che andrà in onda lunedì 9 aprile in prima serata su Canale5. Secondo le anticipazioni, nel nuovo appuntamento con la popolare trasmissione di Mediaset i telespettatori scopriranno chi è […] L'articolo L’Isola dei Famosi 2018: anticipazioni ...

Isola dei Famosi - anticipazioni 3/4 : la questione Terlizzi e il primo finalista Video : Questa sera andra' in onda una nuova puntata dell'#Isola dei Famosi che, come di consueto, verra' trasmessa su Canale 5 a partire dalle 21:15, dopo il Tg satirico Striscia la Notizia. L'appuntamento odierno si preannuncia ricco di questioni delicate da affrontare, con la conduttrice Alessia Marcuzzi che, coadiuvata dagli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari, provera' ad approfondire i vari temi emersi nel corso della settimana [Video]. La ...

Isola - le anticipazioni : Franco Terlizzi non è grave. Potrebbe rientrare in gioco : Franco Terlizzi ha abbandonato l' Isola dei Famosi per motivi di salute. Niente litigi con Amaurys e Jonathan, o strani addii per l'unico naufrago non vip di questa edizione 2018. ' Franco sta ...

Bianca Atzei finalista all’Isola dei Famosi? Franco Terlizzi lascia - i nominati potrebbero salvarsi : anticipazioni 3 aprile : Bianca Atzei finalista all'Isola dei Famosi? I giochi sono ormai fatti e proprio oggi, 3 aprile, nella nuova diretta del reality show di Canale 5 conosceremo il nome del primo finalista di questa edizione 2018, toccherà proprio alla concorrente sarda ottenere il pass verso la finalissima? Siamo ormai agli sgoccioli di una delle edizioni più discusse del programma e Alessia Marcuzzi ha fatto da parafulmine lasciandosi travolgere da ...

Isola dei Famosi 2018 anticipazioni 3 aprile : Franco chiarirà i suoi motivi : Isola dei Famosi 2018 anticipazioni del 3 aprile – Un nuovo appuntamento con il reality di Canale 5 attende i fan martedì sera. L’Isola dei Famosi 2018 potrà contare su tre eventi importanti: il confronto fra Franco Terlizzi e i Naufraghi e l’intervista a Simone Barbato. E non solo! I concorrenti dovranno svelare chi sarà il primo finalista di quest’edizione dello show. Si prevedono scontri in arrivo, prima della finale del programma. Isola dei ...