Iran | sarà messo a morte per un omicidio commesso a 15 anni

Jet precipita in Iran : muoiono l’ereditiera turca Mina Basaran e 7 amiche - tornavano da viaggio per addio al nubilato negli Emirati Arabi. Le FOTO da Instagram : 1/10 ...

Fiorentina e Cagliari ritIrano la maglia numero 13 di Davide Astori : "Questa maglia sarà per sempre tua" : Per onorarne la memoria e rendere indelebile il ricordo di Davide Astori, Cagliari Calcio e Fiorentina hanno deciso di ritirare congiuntamente la maglia con il numero 13. La notizia è stata pubblicata sul sito di entrambi i club.Sopra la scritta una foto che ritrae il capitano, all'interno della stadio Artemio Franchi, mentre mostra la maglia con il numero 13 ed accanto la frase 'Questa maglia sarà per sempre tua'.

Morto Astori - Cagliari e Fiorentina ritIrano la maglia numero 13. "Sarà per sempre tua" : Nessuno indosserà più la sua maglia, né al Cagliari né alla Fiorentina. La società rossoblù e quella viola, rispettivamente la squadra che ha...

Lazio - dopo De Vrij i tifosi soffrIranno anche per Milinkovic-Savic : sarà un po’ diverso… le mosse di Lotito! : I tifosi della Lazio sono stati in formati nei giorni scorsi dell’addio a fine stagione di Stefan De Vrij. Una notizia shock per i supporters laziali che hanno sperato sino all’ultimo nel rinnovo. C’è stato chi in merito a tale addio a parametro zero, ha puntato il dito contro la società, ma nell’occasione Lotito non ha colpe. La Lazio ha gestito la situazione al meglio. Innanzi tutto ha informato i tifosi passo dopo ...

Dal Marocco all’Iran - la Serie A sarà trasmessa da Al Jazeera : Img, intermediario che detiene i diritti di trasmissione delle gare del campionato italiano all'estero, si è accordato con l'emittente per 105 milioni di euro. L'articolo Dal Marocco all’Iran, la Serie A sarà trasmessa da Al Jazeera è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Iran : Rohani - 2019 sarà anno dell'unità : TEHERAN, 11 FEB - Il presidente Iraniano Hassan Rohani ha chiesto oggi che il 2019 - 40mo anniversario della Rivoluzione islamica - sia considerato l'anno della "unità", in cui "i conservatori, i ...

Iran : Rohani - 2019 sarà anno dell'unità : "Durante gli ultimi 39 anni abbiamo costretto molte personalità a scendere dal treno della rivoluzione", ha poi osservato riferendosi alla rimozione di numerose persone dalla scena politica: "Ora è ...