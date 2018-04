iPhone X | la reazione degli ex possessori di smartphone Samsung

Blastingnews

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - roberts_972 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - wckdts : La reazione del mio cuoricino quando ha scartato l’iPhone X ?????????????? lo amo -

(Di lunedì 9 aprile 2018)X, ultimo ed apprezzatissimo top di gamma di Apple, è fatto molto parlare di sé in virtù delle innovazioni relative al design ed al software. Le differenze rispetto ai predecessori sono piuttosto evidenti e, in un attimo, anche gli stessi8 ed 8 Plus sono apparsi alquanto datati. A tale riguardo, sarebbe interessante analizzare l'opinione di consumatori che, exdi, hanno poi deciso di passare alla concorrenza puntando proprio al recente e chiacchierato flagship della casa di Cupertino. Gli utentilodano le qualità di AppleX Dopo anni di fedeltà ad un preciso brand può capitare che, per un motivo o per un altro, si scelga di cambiare rotta e di puntare ad altro. Coloro che, tipicamente, sono abituato a fruire dei top di gamma del momento cercano, comprensibilmente, di mantenere il medesimo standard qualitativo. Per cui, sono ...