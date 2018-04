iPhone 8 e 8 Plus da oggi anche in rosso

OnePlus 6 supera lo “slide to unlock” di iPhone e lancia lo “slide to focus” : Con i teaser degli ultimi giorni OnePlus sta chiaramente forzando la mano, segno che la presentazione del suo prossimo flagship è decisamente vicina L'articolo OnePlus 6 supera lo “slide to unlock” di iPhone e lancia lo “slide to focus” proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Pro - Samsung Galaxy S9 Plus e Apple iPhone X : il confronto : (Foto: Stefano Priolo – Wired) Con l’uscita di Huawei P20 Pro chi ha messo da parte un bel gruzzoletto per comprarsi uno smartphone inizia ad avere l’imbarazzo della scelta. Da oggi infatti sono almeno tre i telefoni disponibili che negli ultimi mesi hanno attirato l’attenzione tanto della critica quanto del grande pubblico: oltre al P20 Pro di queste ultime ore sono già in commercio l’iPhone X di Apple e il Galaxy ...

Per DxOMark Xiaomi Mi Mix 2S scatta foto di qualità come l’iPhone X e vicine a Galaxy S9 Plus : DxOMark ha recensito il nuovo Xiaomi Mi MiX 2S affermando che il dispositivo scatta foto di qualità simili all’iPhone X e molto vicine alla doppia camera del Galaxy S9 Plus.In questi ultimi minuti in Cina Xiaomi sta presentando il nuovo Mi MiX 2S, la versione migliorata dell’attuale Mi Mix 2 già in commercio da qualche mese, ed acquistabile pure in Italia.Ebbene ancora prima della fine dell’annuncio ufficiale del dispositivo, ...

Prime foto render OnePlus 6 (video) in rosso - nero e viola : troppo simile all’iPhone X? : Oggi vi presentiamo il OnePlus 6 nelle Prime foto render ma anche in un video nato raccogliendo tutti gli ultimi rumor sul top di gamma del produttore cinese. L'ammiraglia arriverà senz'altro nel secondo trimestre di questo 2018, come ribadito dagli stessi vertici del brand e con ogni probabilità, sarà il mese di giugno quello prescelto per il lancio. Cosa ci aspetta più esattamente? Oramai sembra alquanto certo che il OnePlus 6 avrà un look ...

Quanto costano i nuovo flagship? Analisi tra Galaxy S8 Plus - S9 Plus - Note 8 - iPhone X e iPhone 8 : Tech Insights ha realizzato un'Analisi dei costi di produzione dei principali flagship presenti sul mercato, mettendo a confronto Samsung Galaxy S8 Plus, Samsung Galaxy S9 Plus, Samsung Galaxy Note 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. L'articolo Quanto costano i nuovo flagship? Analisi tra Galaxy S8 Plus, S9 Plus, Note 8, iPhone X e iPhone 8 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ Preordini in calo - ma si lancia la sfida all'iPhone X : Secondo fonti non ufficiali, nella prima giornata le prenotazioni effettuate relative ai Galaxy S9 e S9 Plus sono in calo rispetto ai modelli precedenti.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 22:00:00 GMT)

Samsung Galaxy S9 Plus sfida iPhone X in un video drop test : Il team di EverythingApplePro ha realizzato un video drop test che ha come protagonisti il Samsung Galaxy S9 Plus e il suo principale rivale, l'iPhone X L'articolo Samsung Galaxy S9 Plus sfida iPhone X in un video drop test è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ Si migliora senza copiare gli iPhone della Apple : la “guerra” è finita : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus escono sconfitti per quanto riguarda la batteria: minor durata di Galaxy S8, iPhone X e tanti altri top di gamma 2018.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 17:05:00 GMT)

I cinque smartphone più veloci al mondo : iPhone X surclassa S9 Plus e Mate 10 Pro : Se vi state chiedendo quali siano i cinque smartphone più veloci al mondo, oggi 9 marzo potrete avere le risposte che stavate cercando, soprattutto in merito al raffronto tra l'iPhone X e i principali top di gamma dotati del sistema operativo Android. Chiaro il raffronto in primis con il Samsung Galaxy S9 Plus, a maggior ragione dopo il report che abbiamo condiviso con voi stamane in riferimento alla durata della batteria. Vediamo dunque come ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ La batteria dura meno di S8 e iPhone X : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus escono sconfitti per quanto riguarda la batteria: minor durata di Galaxy S8, iPhone X e tanti altri top di gamma 2018.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 10:30:00 GMT)

Prima volta con iPhone 8 Plus : ecco perché torno ad Android! : Prima che iniziate a leggere le prossime righe, è doveroso fare una premessa: questa è stata per me la Prima volta con un iPhone ed è quindi inopportuno chiamarla “recensione“. ecco perché tutto quello che leggerete di seguito, è frutto delle mie impressioni dopo una lunga esperienza con questo iPhone 8 Plus, e dopo aver messo sullo scaffale il mio OnePlus 3T (Android). Il melafonino è infatti già sul mercato da tempo, e sarebbe ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ Nuovi test : iPhone X è più potente e veloce : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sono stati sottoposti da AnandTech ad alcuni test per mettere alla prova le loro capacità di elaborazione. I Nuovi modelli battuti da iPhone X.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 09:55:00 GMT)

Apple iPhone X Plus 2018 : 6.5-Pollici - Dual-SIM - Colore Oro - Risoluzione 2688×1242 E Altro : Apple si prepara a lanciare il nuovissimo iPhone X Plus 2018: avrà uno schermo da 6.5 pollici, Risoluzione altissima 2688×1242 e sarà Dual-SIM. Ma nel 2018 arriveranno altri due iPhone con Face ID Apple iPhone X Plus 2018 Mentre tutti i principali produttori mondiali di smartphone hanno appena lanciato i propri dispositivi per il 2018 al MWC […]

Sovrano della fotocamera il Samsung Galaxy S9 Plus : per DxOMark meglio di iPhone X : Bisogna inchinarsi al Samsung Galaxy S9 Plus, l'unico device che finora è stato in grado di superare i risultati ottenuti da iPhone X (qui per testa a testa sulle specifiche tecniche) e Google Pixel 2 nei laboratori di DxOMark (qui per il test completo). La DualCam montata sul nuovo top di gamma del colosso di Seul ha colpito nel segno, soprattutto grazie agli ultimi accorgimenti adottati dal reparto tecnico (tra questi l'apertura variabile, ...