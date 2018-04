Investitori online | ecco gli eventi settimanali in calendario

finanza-infograficando

: RT @AIMnewsitalia: #AIMbreakfast @Digital_Magics warrant investitori nelle partecipate - Digital_Magics : RT @AIMnewsitalia: #AIMbreakfast @Digital_Magics warrant investitori nelle partecipate - AIMnewsitalia : #AIMbreakfast @Digital_Magics warrant investitori nelle partecipate - finanza_online : Il proxy advisor si schiera con il fondo Elliott: i francesi di Vivendi non si curano della vasta maggioranza degli… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Sono focalizzati soprattutto sugliin programma negli USA, gli. Questa settimana infatti ileconomico è avaro di appuntamenti rilevanti nel Vecchio Continente, mentre al di là dell'oceano di cose rilevanti ci sonome. I trader sono quindi pronti, hanno sottomano gli orari apertura mercati forex e sono pronti a implementare le loro strategie basate sulle notizie.Appuntamenti in Europa per gliCome detto, in Europa non ci sono grandi spunti di rilievo che possono interessare gli. Settimana scarna di market mover e di indicatori congiunturali. Quelli più importanti saranno di livello nazionale. Infatti è previsto l’aggiornamento sull’andamento della produzione industriale sia in Francia che e in Italia, nonché il report aggregato per l’intera area Euro. Quest'ultimo dovrebbe recuperare a febbraio dopo aver avuto ...