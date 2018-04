Inter | se non puoi permetterti un cambio qualcosa va rivisto

L'Inter avrebbe meritato di vincere a Torino - ma il calcio non è pugilato : L'Inter, che avrebbe meritato la vittoria, esce sconfitta dalla trasferta di Torino. Seconda gara senza segnare per gli uomini di Spalletti, segno - secondo la Gazzetta dello Sport - che qualche collegamento si è perso. 'Applausi al Toro, ma ai nerazzurri non si può rimproverare troppo. Come nel derby, ai punti meritavano di più: 12 tiri in porta, una traversa, un palo, 16 ...

Inter - la Champions può diventare un incubo : Spalletti non può più sbagliare : I punti persi per strada iniziano a essere davvero troppi in casa Inter. C'è il forte rischio di fallire il quarto posto e la qualificazione alla Champions per i tanti errori commessi negli ultimi ...

Una maestra di Varedo (Monza) è stata arrestata per aver picchiato bambini : "Dillo a chi ti pare - non mi Interessa se mi licenziano" : "Bullizzava" i bambini, li costringeva a stare fermi immobili con le braccia conserte nelle tre ore al giorno in cui si occupava da sola di loro; li sottoponeva a ricatti psicologici e minacce se si ribellavano. È quanto emerso dalle indagini sulla maestra arrestata a Varedo (Monza) dai carabinieri di Desio (Monza), al termine di una delicata indagine svolta anche con telecamere di installate nella scuola materna.Dopo la denuncia del ...

International Jazz day. Il 29 e 30 aprile la Sardegna si apre alla musica e non solo : L'annuale appuntamento è promosso dall'UNESCO, l'Agenzia dell'Onu per l'Educazione, la Scienza e la Cultura: una giornata istituita nel 2011 per sottolineare il ruolo che la musica Jazz può giocare ...

Carcere di Rossano. Campagna - Ugl - : Intervento non più rinviabile : Ritengo doveroso ritornare sui fatti denunciati qualche giorno fa presso l'istituto penitenziario di Rossano, dove cinque agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti da tre detenuti ...

VIDEO Valentino Rossi - l’Intervista completa post-GP Argentina : “Marquez è pericoloso. Non mi deve più guardare in faccia - ci prende per il c***” : Valentino Rossi si è presentato a dir poco imbufalito al termine del GP d’Argentina di MotoGP, nel corso del quale l’iberico Marc Marquez lo ha buttato giù in un pazzo tentativo di sorpasso. Nel post gara infatti l’italiano non ha certo riservato parole al miele per lo spagnolo, comunque penalizzato per la sua condotta di gara. Andiamo a guardare l’intervista completa del centauro di Tavullia a fine gara. Valentino ...

Milan-Sassuolo 1-1 - bye bye Champions : Kalinic non basta. Frenata Inter - sorride solo la Lazio. Napoli ancora vivo… : Milan-Sassuolo 1-1- Un pareggio Interno che Interrompe, forse definitivamente, la rincorsa del Milan verso l’obiettivo Champions League. Kalinic risponde a Politano, ma i rossoneri sprecano l’occasione di recuperare 3 punti a Roma e Inter. Nerazzurri sconfitti a Torino, ora momentaneamente al 5° posto in classifica e fuori dal discorso Champions. sorride solo la Lazio. 3 […] L'articolo Milan-Sassuolo 1-1, bye bye Champions: ...

L’Inter spreca - Ljajic la castiga Festa Toro|La classifica Napoli - rimonta show nel finale. La Juve non scappa : Partita giocata meglio dai nerazzurri che scipano diverse palle gol colpiscono un palo con Rafinha, senza contare le parate di Sirigu. Ma vengono puniti in contropiede

Torino - Sirigu : 'Se l'Inter avesse vinto - non avrebbe rubato niente'. Mazzarri : 'Avremmo dovuto soffrire di meno' : Così Walter Mazzarri, intervistato da Premium Sport, sul successo del suo Toro sull'Inter. Come giudica la prova di Belotti? 'Ha fatto una grande partita di sacrificio - spiega il tecnico -, io gli ...

Spalletti : 'Inter - oggi proprio non voleva entrare' : ROMA - 'In alcuni momenti oggi la palla è girata meno velocemente e con meno qualità rispetto ad altre occasioni, ma non so se sia giusto parlare di stanchezza. La partita è stata fatta anche bene, ma ...

Inter - Spalletti : 'Quando le cose non girano - non fai risultati' : Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Torino-Inter, Luciano Spalletti ha commentato così la sconfitta dei suoi contro i granata: 'Ci sono momenti dove non va come vorresti neanche se la pigi. Abbiamo avuto meno bravura, meno ...

Torino - Sirigu : 'Se l'Inter avesse vinto - non avrebbe rubato niente' : 'È stata una gran bella partita da entrambe le parti, noi siamo stati bravi a sbloccarla e a tenere il risultato e il calcio a volte è questo -aggiunge Sirigu a Sky Sport-. l'Inter ha tentato in ...

Torino - Mazzarri : 'Nessuna rivincita con l'Inter - non avevo bisogno di dimostrare niente' : Una vittoria che mancava da 24 anni, esattamente dal 1994. E' un successo storico per il Torino, che torna a battere l'Inter a distanza di oltre due decenni, obbligando i nerazzurri a rimanere alle ...