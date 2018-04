Inter | la Gazzetta dello Sport elogia il giocatore nerazzurro

La Gazzetta punta sul calcio Inter nazionale. Gli esports sbarcano su Gazzetta.it : ... sul quotidiano, con dorsi speciali e su Gazzetta .it, su cui saranno trasmessi in diretta gli streaming delle finalissime.

Inter - la Gazzetta fa a pezzi Borja Valero : 'Un disastro' : 'Un disastro!'. Così La Gazzetta dello Sport asfalta Borja Valero nelle pagelle di Genoa-Inter: 'Travolto in ogni zona del campo dalla fisicità genoana, tocca palloni spesso inutili. Sia più avanti sia in regia non trova mai la giocata ...