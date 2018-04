Inter | la Champions può diventare un incubo | Spalletti non può più sbagliare

Il Toro degli ex fa perdere il treno Champions all'Inter : Torino Il Toro non batteva l'Inter in casa addirittura dal 1994: un'era geologica fa, in pratica. Però, con una squadra zeppa di ex e Mazzarri in panchina lui pure avvelenato il giusto nei confronti della società nerazzurra, la prima e unica ad averlo esonerato in serie A - arrivava da due vittorie in fila e non si è fatto sfuggire l'occasione. Così, una squadra che fino a quindici giorni fa veniva aspramente contestata dal proprio pubblico ha ...

Milan-Sassuolo 1-1 - bye bye Champions : Kalinic non basta. Frenata Inter - sorride solo la Lazio. Napoli ancora vivo… : Milan-Sassuolo 1-1- Un pareggio Interno che Interrompe, forse definitivamente, la rincorsa del Milan verso l’obiettivo Champions League. Kalinic risponde a Politano, ma i rossoneri sprecano l’occasione di recuperare 3 punti a Roma e Inter. Nerazzurri sconfitti a Torino, ora momentaneamente al 5° posto in classifica e fuori dal discorso Champions. sorride solo la Lazio. 3 […] L'articolo Milan-Sassuolo 1-1, bye bye Champions: ...

Inter - la Champions per riscattare Rafinha e Cancelo : Inter, la Champions per riscattare Rafinha e Cancelo In casa Inter si preannuncia un finale di stagione molto caldo. Il piazzamento in campionato, infatti, potrebbe essere decisivo anche per i piani del club sul mercato. La qualificazione alla Champions sarà cruciale non solo per gli innesti di Lautaro Martinez, De Vrij e Asamoah, ma anche […]

Di Biagio e la corsa Champions : "Inter - due palle e sei in buca" : l'intervista completa sulla Gazzetta dello Sport in edicola Match Program, Icardi-Belotti: chi la decide? Andrea Elefante

Inter - Spalletti e i nuovi titolarissimi per la corsa Champions : Brozovic è l'uomo chiave : Nelle ultime cinque partite l'Inter ha ottenuto 11 punti sui 15 disponibili. Solidità ritrovata, nerazzurri che sono ritornati grandi nella fase decisiva della stagione. Riacquistando quella ...

Milan-Inter - il derby sorride ai nerazzurri. Oggi rinnova Gattuso : “Champions? Ci proveremo finchè…” : Milan-Inter- Uno 0-0 ricco di emozioni che a conti fatti sorride più all’Inter che al Milan. I nerazzurri restano a +8 dai rossoneri, ma dovranno difendersi concretamente dall’attacco della Lazio al quarto posto. Il Milan è apparso leggermente disordinato, pur confermando la grande voglia e la grande determinazione nel raggiungere il risultato. Lo stesso Gattuso […] L'articolo Milan-Inter, il derby sorride ai nerazzurri. Oggi ...

Icardi - due errori incredibili : Milan-Inter finisce 0-0|Le foto Champions : Barça-Roma 3-0 : Partita equilibrata e nervosa, protagonista il capitano nerazzurro che si vede negare un gol dalla Var e ne sbaglia due a porta vuota. Fallito il sorpasso alla Roma

Milan-Inter - Spalletti : 'Siamo una squadra vera - andremo lontano. Rossoneri ancora in corsa per la Champions' : L'allenatore toscano ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport: "Sono contentissimo della mia squadra, di quello che ha fatto. Quando all'inizio del campionato, nonostante i tanti punti, mi ...

Inter - Candreva : 'Resterei senza gol per andare in Champions League' : Antonio Candreva , esterno dell'Inter, è Intervenuto dopo il derby col Milan al microfono di SKy Sport: 'Resta il rammarico di non aver vinto perché abbiamo fatto una prestazione positiva. Siamo sempre stati solidi, non abbiamo mai preso imbarcate. C'è stato un momento d'appannamento in cui ...

Gattuso : 'Meritava l'Inter - mi tengo stretto questo punto. Champions? Finché c'è speranza...' : I miei giocatori sono i migliori al mondo, dobbiamo mettere sul tavolo la nostra professionalità e aspettarli'.

Milan-Inter 0-0 - Icardi sbaglia due gol incredibili - si complica la strada Champions per Gattuso : tutto facile per il Torino [FOTO] : 1/32 LaPresse ...

Derby con l’Europa nel mirino : quanto può valere la Champions per Milan e Inter : Sarà un Derby con vista Champions League quello che attende Milan e Inter: ecco quanto può valere per le casse dei club L'articolo Derby con l’Europa nel mirino: quanto può valere la Champions per Milan e Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.