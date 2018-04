Inter | arriva il sorprendente rifiuto del Valencia alla richiesta dei nerazzurri

Arriva l'Inter e il Torino blinda la difesa a tre : torna N'Koulou : Torino - Vero che i granata nelle ultime due partite hanno affrontato Cagliari e Crotone , quindi squadre non particolarmente prolifiche , 28 gol a testa, , ma oltre ad aver segnato otto reti in due ...

Belen Rodriguez/ Dopo l’Intervista di Verissimo arriva la Pasqua relax : ecco dove e con chi : Belen Rodriguez, la showgirl argentina Dopo la sua ospitata a Verissimo insieme al suo clan, si è concessa una bella vacanza Pasquale tra le campagne toscane, ecco con chi è andata.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 07:30:00 GMT)

Arriva Pilota Virtuale - la prima tramissione TV Interamente dedicata ai simulatori di guida : DrivingItalia.NET e Car Man simulatori, con la collaborazione dei rispettivi brand Driving Simulation Center e Sim Speed Room, con il supporto della produzione televisiva della GO-TV production, annunciano il lancio della nuova rubrica TV denominata "Pilota Virtuale"."Pilota Virtuale" è la prima trasmissione televisiva interamente dedicata al mondo dei simulatori di guida e dello spettacolare simracing eSport. E' una vetrina, un contenitore, una ...

Calciomercato Inter : il primo acquisto arriva in porta - Handanovic via? [NOME e DETTAGLI] : L’Inter di Suning si appresta a concludere un acquisto eccellente in prospettiva futura. Si tratta, secondo la Gazzetta dello sport, di Andriy Lunin, portiere ucraino classe 1999 che ha già esordito con la maglia della propria Nazionale nelle recenti amichevoli dell’Ucraina. Il portiere, attualmente in forza allo Zorya Luhansk, è richiesto da diversi club europei, ma l’Inter sembra avere una marcia in più ed è dato ad un passo dal colpo. Il ...

Bernard all'Inter - arriva la clamorosa richiesta di Kia Video : Nonostante le dimissioni [Video] del direttore dell'area tecnica, Walter Sabatini, l'#Inter continua a muoversi sul mercato in vista della prossima sessione di calciomercato. Il direttore sportivo, Piero Ausilio, ha gia' messo a segno tre colpi, con l'approdo a Milano il prossimo anno di Lautaro Martinez dal Racing Avellaneda per venticinque milioni di euro, Stefan De Vrij e Kwadwo Asamoah a parametro zero in quanto sono in scadenza di contratto ...

A Monteprandone arriva l'International Jazz Day 2018 : ... Ricci e l'assessore all'Istruzione Daniela Morelli Tweet In occasione della Giornata Internazionale del Jazz indetta dall'Unesco, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e ...

Padova - al Museo Esapolis arriva Parassitopolis : la prima esposizione Interattiva sul Mondo dei Parassiti - Artropodi & Co. : Una nuova sala cinema quadridimensionale, alcuni spazi informativi con video ad altissima definizione lungo il percorso museale, una sala laboratorio equipaggiata con moderne tecnologie di microscopia con stereoscopi e microscopi biologici collegati a grandi monitor. Ma anche attività didattiche con scolaresche e pubblico, e una grande sala che espone modelli, preparati e Parassiti anche dal vivo, insieme a vari touchscreen con cui far scoprire ...

“Sta arrivando”. Il mesto sguardo della moglie - Carlotta Mantovan. Il funerale di Fabrizio Frizzi ha mobilitato una città Intera : migliaia a piazza del Popolo in lacrime. Ci sono proprio tutti - ma a spiccare è lei : Un applauso infinito ha echeggiato in una piazza gremita da migliaia di persone, per dare l’estremo saluto a Fabrizio Frizzi. Appena è arrivato il feretro del conduttore a piazza del Popolo, il suo ingresso nella Chiesa degli Artisti è stato accolto da un momento di coralità enorme. Come è accaduto il 27 marzo alla camera ardente nella sede Rai di viale Mazzini, anche al funerale sono presenti tante persone comuni arrivate con largo ...

L'Inter vuole riscattare Rafinha - arriva la sorprendente risposta del Barcellona Video : Uno dei giocatori che maggiormente ha acceso la luce all'#Inter nelle ultime partite è sicuramente il fantasista brasiliano, #Rafinha Alcantara. Il giocatore ha esordito dal primo minuto contro il Benevento ed è stato riproposto anche contro il Napoli e contro la Sampdoria dall'inizio, dimostrando di aver completamente superato il problema al ginocchio, che lo aveva tenuto lontano dai campi di gioco per un anno. Non è un caso che il suo impiego ...

Formula 1 2018 - Interviste Ferrari GP d'Australia. Arrivabene : 'C'è chi parla e chi fa i fatti' : Maurizio Arrivabene si gode la doppietta Ferrari nel primo GP della stagione, corso sul circuito di Melbourne : primo Vettel e terzo Raikkonen, l'uomo della pole e campione del mondo uscente Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del secondo posto. "C'è chi parla e c'è chi fa i fatti. La gara è la domenica, i punti si fanno la domenica e noi li abbiamo fatti", sottolinea il ...

Amici 17 - al serale arrivano le Commissioni (Interna ed Esterna) : Amici 2018 - serale Fuori la giuria, dentro le Commissioni. E’ questa la novità principale dell’edizione ai nastri di partenza del serale di Amici. Gli indizi, d’altro canto, ve li avevamo forniti annunciando la ‘dipartita’ della triade giudicante: Scuola, Dicotomia, Moltiplicazione. Proprio come a scuola, per l’esame di maturità, il talent show di Maria De Filippi avrà due Commissioni (dicotomia): quella ...

Inter - il riscatto di Cancelo arriva ad una condizione Video : Uno dei giocatori che maggiormente si è messo in luce in questa stagione con la maglia dell'Inter [Video] è sicuramente il laterale portoghese, #Joao Cancelo, arrivato dal Valencia in prestito con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro, nell'ambito dell'operazione che ha portato in Spagna il centrocampista francese, Geoffrey Kondogbia. Anche quando i risultati non arrivavano, infatti, Cancelo è stato tra i pochi a fornire ...

“Una reazione pesantissima”. Gigi dopo Anna. Le parole della Tatangelo hanno scatenato le ire dei figli del cantante - ma tutti stavano aspettando la replica di D’Alessio : è arrivata e non lascia spazio a Interpretazioni : La fine della storia tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è stata comunicata dai diretti interessati con un comunicato congiunto. dopo quel momento è seguito uno strano silenzio che ha suscitato grande curiosità: tornano insieme o si sono lasciati per sempre? Poi l’intervista rilasciata dalla cantante a Vainty Fair ha sollevato un polverone. In particolare Ilaria, la figlia del cantautore, ha avuto parole molto severe nei confronti della ...

Impact WInter arriva su Xbox One e PS4 il 5 Aprile 2018 : BANDAI NAMCO e Mojo Bones sono lieti di annunciare la data di uscita di Impact Winter. Il 5 Aprile 2018, Jacob e il suo amico robot Ako-Light, insieme ad altri 4 sopravvissuti, porteranno temperature gelide su PlayStation Network per PlayStation 4 e Xbox Store per Xbox One. Impact Winter arriva su Console Impact Winter è stato precedentemente lanciato su STEAM, e ora i sopravvissuti potranno mettere alla prova le proprie ...