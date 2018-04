Insonni o con apnee notturne | sono automobilisti pericolosi

"Ecco perché chi soffre di Insonnia si sveglia con la sensazione di non aver chiuso occhio" : Sostengono di aver dormito cinque minuti, al massimo un'ora: le persone che soffrono di insonnia conoscono bene la sensazione di svegliarsi al mattino con la convinzione di non aver chiuso occhio per tutta la notte o di essersi assopiti per un arco di tempo brevissimo. In realtà, una nuova ricerca, pubblicata sulla rivista "Sleep", ha dimostrato che gli insonni dormono in media molto di più di quanto dicono. Il fatto è che ...

"Per sconfiggere l'Insonnia dormite come nell'epoca vittoriana" : Per combattere l'insonnia e le notti passate a fissare il soffitto un modo c'è: imparare ad addormentarsi come facevano un tempo le persone vissute nell'epoca vittoriana. A suggerire il tuffo nel passato è il professore di storia alla Virginia Tech degli Stati Uniti Roger Ekirch, secondo il quale è stato l'avvento dell'elettricità a scombinare i nostri ritmi e a convincerci che soltanto un sonno prolungato e ...

Insonnia di primavera : consigli e rimedi per contrastarla : Sono in tanti gli italiani che, con l’arrivo della bella stagione, devono fare i conti con l’Insonnia di primavera tra difficoltà ad addormentarsi, frequenti risvegli notturni, sveglia all’alba. A tutto ciò si uniscono: irritabilità, sonnolenza diurna, difficoltà di concentrazione e calo delle prestazioni lavorative e intellettuali il giorno seguente. Come contrastare l’Insonnia? Niente riposini pomeridiani, prestando attenzione ...