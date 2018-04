Infomobilità Roma e Lazio aggiornamento 12 30

romadailynews

(Di lunedì 9 aprile 2018) Buongiorno e ben trovati con l’; pioggia in corso sul territorio, al riguardo ricordiamo che per le prossime ore si prevedono sululteriori precipitazioni accompagnate da possibili forti raffiche di vento; e proprio a causa del maltempo, sulla via cassia segnalata presenza di alberi caduti sulla carreggiata nei pressi del km 33 in localita’ settevene, si invita quindi alla dovuta attenzione per chi percorre il tratto interessato; vediamo la situazione del traffico partendo dal raccordo anulare: al momento ci sono rallentamenti tra le usciteteramo e appia nelle due direzioni; piu’ a sud traffico intenso sullafiumicino, tra l’ansa del tevere e viale isacco newton verso l’eur; in chiusura il trasporto ferroviario: sulla lineagrosseto pisa risolto il guasto nella stazione san pietro, il servizio e’ in progressiva ripresa con residui ...