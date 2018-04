Indra | con Elis per formare futuri esperti in big data

meteoweb.eu

: RT @IndrainItalia: Prenotazioni viaggi con un click grazie al progetto #Connective, all'interno di @Shift2Rail_JU - TTSItalia : RT @IndrainItalia: Prenotazioni viaggi con un click grazie al progetto #Connective, all'interno di @Shift2Rail_JU - IndrainItalia : Prenotazioni viaggi con un click grazie al progetto #Connective, all'interno di @Shift2Rail_JU… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Roma, 9 apr. (AdnKronos) –, una delle principali società di tecnologia e consulenza in Europa e in America Latina, e il centro, realtà educativa non profit che si rivolge a giovani, professionisti e imprese per rispondere al divario scuola-lavoro, alla disoccupazione giovanile e contribuire allo sviluppo sostenibile delle organizzazioni, danno vita ad un Talent Camp, volto a promuovere la formazione deiin ambito Big& Analytics. Il neonato Talent Camp, che potrà accogliere fino a 20 studenti, offre un percorso di formazione e inserimento in ambito tecnologico rivolto a giovani laureati in materie scientifiche che desiderano trasin professione la loro passione per la tecnologia. Il percorso, che prevede un rimborso dal primo giorno, è basato su due mesi di formazione in aula presso il centrodi Roma e altri due ...