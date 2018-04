Indra : con Elis per formare futuri esperti in big data : Roma, 9 apr. (AdnKronos) – Indra, una delle principali società di tecnologia e consulenza in Europa e in America Latina, e il centro Elis, realtà educativa non profit che si rivolge a giovani, professionisti e imprese per rispondere al divario scuola-lavoro, alla disoccupazione giovanile e contribuire allo sviluppo sostenibile delle organizzazioni, danno vita ad un Talent Camp, volto a promuovere la formazione dei futuri esperti in ambito ...

Indra : con Elis per formare futuri esperti in big data (2) : (AdnKronos) – L’iniziativa si inserisce in un quadro di collaborazione più ampio avviato tra Indra ed Elis, volto a promuovere la formazione nelle tecnologie più innovative. Già in passato, Indra ha offerto borse di studio per i migliori studenti del ‘Master in Sistemi Erp – Sap’ di Elis i quali, dopo aver completato la loro formazione in aula, sono stati integrati nei vari team di esperti Erp di Indra. Nel 2017, la ...