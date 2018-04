Indra | con Elis per formare futuri esperti in big data 2

meteoweb.eu

: RT @IndrainItalia: Prenotazioni viaggi con un click grazie al progetto #Connective, all'interno di @Shift2Rail_JU - TTSItalia : RT @IndrainItalia: Prenotazioni viaggi con un click grazie al progetto #Connective, all'interno di @Shift2Rail_JU - IndrainItalia : Prenotazioni viaggi con un click grazie al progetto #Connective, all'interno di @Shift2Rail_JU… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) (AdnKronos) – L’iniziativa si inserisce in un quadro di collaborazione più ampio avviato traed, volto a promuovere la formazione nelle tecnologie più innovative. Già in passato,ha offerto borse di studio per i migliori studenti del ‘Master in Sistemi Erp – Sap’ dii quali, dopo aver completato la loro formazione in aula, sono stati integrati nei vari team diErp di. Nel 2017, la società di tecnologia e consulenza ha inserito circa 180 professionisti nel suo team in Italia, la maggior parte entrati nell’ambito del programma Smart Start, altra iniziativa volta a promuovere l’inserimento di giovani talenti in azienda. Con Talent Camp,mira ad ampliare ulteriormente il proprio pool di professionisti, rafforzando in modo mirato alcuni profili coinvolti nei processi di trasformazione digitale e nello ...