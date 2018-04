India | bus precipita per 30 metri | morti 15 bimbi

India - autobus precipita in un canale nel nord-est : almeno 12 morti : Un autobus è caduto in un canale vicino alla città di Sitamarhi, in India. Nell'incidente almeno 12 persone hanno perso la vita e altre 41 sono rimaste ferite. Secondo i media locali, il veicolo si è ...

India : autobus cade in un canale nel nord-est - 12 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

India. Il conducente parla al cellulare - il bus finisce giù dal ponte : 38 morti : India. Il conducente parla al cellulare, il bus finisce giù dal ponte: 38 morti L’incidente stradale è avvenuto lunedì mattina nello Stato indiano del Bengala Occidentale. Il mezzo sarebbe precipitato dal ponte per evitare un camion che proveniva dalla direzione opposta. “Gli abbiamo detto di mettere giù il telefono, ma non l’ha fatto” riferiscono i […] L'articolo India. Il conducente parla al cellulare, il bus ...

India - morte 13 persone in incidente bus : Tredici persone hanno perso la vita in un incidente in cui un minibus è caduto in un fiume in India, nello stato di Maharashtra. La polizia ha identificato le vittime. Ci sono diversi feriti. La località si trova a 375 km da Mumbai e il fiume in questione è il Panchganga.