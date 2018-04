Incidenti sul lavoro | operaio schiacciato da un rotolo di ferro a Bergamo | è grave

Incidenti in Montagna : precipita sul Monte Torrezzo - 54enne in gravi condizioni : Incidente in Montagna, nel Comune di Endine Gaiano (Bergamo): una donna è precipitata per diversi metri sul Monte Torrezzo. Sul posto il soccorso alpino e l’elicottero con cui è stata trasportata all’ospedale Giovanni XXIII. La 54enne è ricoverata in prognosi riservata. L'articolo Incidenti in Montagna: precipita sul Monte Torrezzo, 54enne in gravi condizioni sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti sul lavoro - una guerra non dichiarata ma infame contro la classe lavoratrice : In Italia è in corso una vera e propria guerra contro lavoratrici e lavoratori. E numerose sono le vittime. 153 dall’inizio dell’anno esclusi i cosiddetti Incidenti in itinere. Le ultime due vittime a Crotone: un edile italiano, Giuseppe Greco, 41 anni e uno migrante, Chiriac Dragos Petru, 35 anni, a confermare che i tristi meccanismi dello sfruttamento e dell’annientamento dei lavoratori non operano discriminazioni razziali. ...

Incidenti montagna : valanga sulla strada a La Thuile in Val d’Aosta : Ancora una valanga in Valle d’Aosta. Stavolta è accaduto a La Thuile, in località Pont Serrand. La valanga ha interessato una strada statale, ma dai sorvoli e dal sopralluogo eseguiti dai soccorritori non risultano persone coinvolte. Sono in corso le operazioni per liberare la strada. L'articolo Incidenti montagna: valanga sulla strada a La Thuile in Val d’Aosta sembra essere il primo su Meteo Web.

GR : cervi sulla A13 - due Incidenti e strada chiusa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Incidenti stradali : quattro morti sulla ss Basentana nel Materano : quattro persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nella notte, per cause in fase di accertamento, sulla strada statale Basentana, nei pressi di Pisticci in provincia di Matera . Nell'...

Incidenti sul lavoro : a Marghera operaio travolto e ucciso da Tir : VENEZIA - Un operaio di 55 anni è morto stamani a Marghera , Venezia, dopo essere stato travolto da un camion uscito da un deposito. L'incidente è avvenuto in via Righi, direttrice stradale della zona ...

Incidenti sul lavoro : 151 morti nel 2018 : ANSA, - ROMA, 1 APR - Con i due morti nel bergamasco, salgono a 151 i lavoratori morti sui luoghi di lavoro nel 2018. Lo si apprende dall'Osservatorio Indipendente di Bologna. Un numero notevolmente ...

Cellulari spariti e strani Incidenti. I misteri sulla fine di Alessandro : Roma - Tanto da capire, tutto ancora da chiarire. La morte di Alessandro Fiori, il 33enne di Soncino, in provincia di Cremona, è ancora avvolta nel mistero. Il giovane imprenditore è stato ritrovato privo di vita a Istanbul sulla riva del Sarayburnu, il promontorio che separa il Corno d'Oro dal mar di Marmara, e che ospita il cuore storico della città sul Bosforo. Il cadavere era in mare, ai piedi del Topkapi, con il cranio fracassato. Ora al ...

Incidenti sul lavoro : dopo la tragedia di Livorno - altre due vittime a Bologna e Firenze : Un operaio di 52 anni è caduto da un traliccio a San Godenzo, in Mugello, un altro di 56 anni è morto folgorato in un incidente a Bologna in ambito ferroviario. Mercoledì la tragedia di Livorno dove hanno perso la vita due operai.Continua a leggere

Incidenti sul lavoro - operaio muore folgorato a Bologna - : L'incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. L'uomo, 56 anni dipendente di una ditta appaltatrice, è stato colpito da una scarica elettrica mentre stava operando sulla linea elettrica ...

GR : più morti sulle strade grigionesi in Incidenti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Incidenti : Vicenza - sulla A4 un camion si rovescia - due feriti : Vicenza, 22 mar. (AdnKronos) - Dalle 10 circa, i vigili del fuoco stanno operando lungo l’autostrada A4 a Grisignano del Zocco nei pressi della rampa d’immissione in direzione Milano per un autoarticolato rovesciato sulla carreggiata: due i feriti. Il primo soccorso ai due occupanti della cabina del