Incidenti in Montagna | Trentino | scialpinista precipita e muore

Incidenti in Montagna : salvato gruppo di sciatori rimasti bloccati durante fuoripista : Il Soccorso Alpino di Cave del Predil e la Guardia di Finanza di Sella Nevea hanno tratto in salvo un gruppo di persone rimasto bloccato durante una discesa fuoripista nei pressi del comprensorio sciistico del Canin. Le 8 persone, di età compresa tra i 30 e i 60 anni, erano partite dalla stazione di arrivo dell’impianto Funifor e stavano scendendo lungo uno dei canali sotto il Pic Maiot, quando si sono resi conto che il canale era ...

Incidente in Montagna, nel Comune di Endine Gaiano (Bergamo): una donna è precipitata per diversi metri sul Monte Torrezzo. Sul posto il soccorso alpino e l'elicottero con cui è stata trasportata all'ospedale Giovanni XXIII. La 54enne è ricoverata in prognosi riservata.

Ancora una valanga in Valle d'Aosta. Stavolta è accaduto a La Thuile, in località Pont Serrand. La valanga ha interessato una strada statale, ma dai sorvoli e dal sopralluogo eseguiti dai soccorritori non risultano persone coinvolte. Sono in corso le operazioni per liberare la strada.

Incidenti in Montagna : precipita in dirupo in mountain bike - muore 17enne : Grave incidente in Valle Isarco: un giovane altoatesino ha perso la vita, precipitando con la sua mountain bike in un dirupo. L’incidente si è verificato nella serata di ieri durante una discesa downhill lungo un sentiero sopra l’abitato di Verdignes. Il 17enne è precipitato per circa 70 metri. I compagni hanno subito lanciato l’allarme e sul posto sono immediatamente giunti i soccorritori ma per giovane non c’è stato ...

Incidenti Montagna : morto un base jumper in Trentino : Un base jumper di 50 anni, austriaco, è morto in Trentino lanciandosi dal Becco dell'Aquila, a Dro. Uno dei luoghi più frequentati dagli appassionati di questo sport e frequentato da centinaia di turisti proprio a questo scopo, si tratta di un posto che conta ogni anno numerosi Incidenti e anche una serie di vittime. In questo caso si è trattato di un ...

Incidenti in Montagna - Trento : salvati 4 giovani bloccati in parete : Tratti in salvo nella notte 4 giovani altoatesini (3 ragazzi e una ragazza) in difficoltà sulla via ‘La bellezza della Venere’ in località Oltra-Dro (Trento). Il gruppo si trovava in parete e non era più in grado né di scendere né di salire: con sopraggiungere del buio, alle 19, hanno lanciato l’allarme. E’ intervenuto il soccorso alpino del Trentino: i giovani sono stati raggiunti e sono stati aiutati ad arrivare, ...

Ancora un incidente in montagna. Un turista di 35 anni, della Repubblica di San Marino, è morto stamani in un incidente sulle piste da sci a Madonna di Campiglio, in Trentino. Si tratta di uno snowboarder che era in fuori pista sullo Spinale. L'intervento di una squadra di soccorso alpino dei carabinieri, coi sanitari, non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Svizzera : 103 morti per Incidenti in montagna nel 2017 - numero in calo : Nel 2017 sulle montagne svizzere sono morte 103 persone in incidenti, dieci in meno del 2016: il dato si deve alla minore attività dovuta alla scarsità di neve e al tempo variabile, secondo il Club Alpino Svizzero (CAS). Sono diminuiti – si spiega in una nota – coloro che hanno perso la vita in escursioni ad alta quota (da 31 a 21), nello sci-escursionismo (da 18 a 10) e nell’alpinismo (da 4 a 2). Sono invece aumentate (da 43 a ...

Uno scialpinista altoatesino è precipitato per 150 metri durante un'escursione sul Picco Ivigna, nel Meranese: ha riportato ferite gravissime. Il giovane, che praticava il fuori pista con sci da alpinismo, è caduto a causa di un cedimento del manto nevoso. E' stato recuperato dal soccorso alpino di Merano e trasportato in ambulanza all'ospedale di Bolzano.

Incidenti in montagna : morto lo scialpinista ricoverato a Novara : E’ morto nella notte in ospedale a Novara, nel reparto di rianimazione, Luciano Falcini, 67 anni, di Domodossola, lo scialpinista travolto venerdì sera da una slavina sul Moncucco. Le sue condizioni erano apparse disperate fin dal primo momento. Lo schiacciamento dovuto alla massa di neve e il troppo tempo trascorso senza che arrivasse ossigeno al cervello hanno reso vana ogni cura. La valanga si era staccata dal vallone sotto la vetta del ...

trovato senza vita il turista tedesco 7enne disperso in Alta Valtellina da lunedì: un uomo residente in zona lo ha trovato in un canale in località Gotrosio, a 1600 metri di quota, in territorio comunale di Valdisotto (Sondrio). Si ipotizza sia stato vittima di un malore che lo ha poi fatto cadere.

Due persone sono morte, altre due sono rimaste gravemente ferite e una quarta e' dispersa a causa di una serie di valanghe in Alta Savoia. Lo riferisce la gendarmeria della regione.

Montagna - Incidenti in Piemonte e Val d’Aosta : muore uno snowboarder : Domenica nera sulle montagne Piemontesi e valdostane. L’incidente più grave si è verificato a San Domenico Varzo, in provincia di Verbania, dove uno snowboarder ha perso la vita precipitando da un salto di roccia durante una discesa in fuoripista. L’eliambulanza del 118 di base a Borgo Sesia ha recuperato la salma consegnandola alle autorità. Grave anche uno scialpinista torinese di 36 anni, travolto da una valanga nel comprensorio ...

Incidenti in montagna - Valle d’Aosta : investito da scarica di ghiaccio - morto scalatore : E’ morto lo scalatore che, mentre stava scalando la cascata ‘Pattinaggio artistico’, in frazione Lillaz, nei pressi di Cogne (Valle d’Aosta) è stato investito da una scarica di ghiaccio. Sul posto l’elicottero della protezione civile, con le guide del soccorso alpino valdostano e il medico del 118 ma per l’uomo non c’e’ stato nulla da fare. I rilievi e la ricostruzione della dinamica ...