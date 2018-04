Incidente sul viadotto che conduce a Modica Alta | coinvolte 3 auto

Incidente sulla Santa Marina del Focallo : grave centauro di Ispica : Un centauro, C.P. di 65 anni, di Ispica ieri sera è rimasto vittima di un Incidente stradale autonomo sulla Santa Maria del Focallo Marza.

Incidente sul lavoro - il cordoglio del sindaco Falcomatà : Ritengo che quello della sicurezza e della tutela dei diritti dei lavoratori debba essere una priorità per l'agenda politica, non solo a livello nazionale". "Non possiamo continuare a contare i morti ...

Incidente sul Gra - 2 feriti gravi : Incidente tra quattro auto sul Gra, 200 metri prima dell'uscita Anagnina a Roma . Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere una persona. Due feriti sono stati ...

Incidente sulla Modica Marina : 38enne trasferito a Catania : Il 38enne Modicano, Antonio Giurdanella, vittima di un Incidente stradale sulla Ss 194, la Modica Marina di Modica è stato trasferito a Catania.

Scontro sulla Valsugana Incidente e code alle Terrazze : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Si finge carabiniere per truffare anziano: arrestato ...

Incidente sulla linea Milano – Napoli : Frecciarossa investe passante a 240 km/h : Incidente ferroviario nei pressi di Perugia. Un Frecciarossa, partito da Milano e diretto a Napoli, ha investito una persona ad una velocità di 240 km/h. Il treno al momento è fermo per permettere alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi di rito.Continua a leggere

Schianto tra auto e furgone : Incidente mortale sulla superstrada per Malpensa : Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, venerdì 6 aprile, sulla superstrada per l'aeroporto di Malpensa. Lo Schianto ha coinvolto una Opel Corsa, un furgone Fiat Doblò e in un secondo...

Incidente stradale/ Magenta - scontro frontale sulla Statale 336 : un morto (6 aprile 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 6 aprile 2018. Magenta, scontro frontale sulla Statale 336 tra un'auto e un furgoncino: un morto. Un giovane investito ad Ancona(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:30:00 GMT)

Carambola di auto Incidente stradale sulla centrale umbra a Spello : Anas comunica che la strada statale 75 "centrale umbra" è stata temporaneamente chiusa in direzione Perugia tra gli svincoli di Spello e Cannara, a causa di un incidente. Il traffico è stato deviato ...

Incidente sulla Basentana : il sogno spezzato di Felice e Rosaria - dovevano sposarsi a maggio : Un terribile Incidente frontale avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì sulla strada statale Basentana, nei pressi...

Incidente sul lavoro a Crotone - le foto del muro crollato : Due operai morti e un terzo ferito. E' questo il bilancio provvisiorio di un grave Incidente sul lavoro avvenuto questa mattina presso un cantiere edile a Crotone in via Magna Grecia, la strada che ...

Mortale Incidente sul lavoro a Crotone nelle prime ore del mattino : Durante i lavori per il prolungamento del lungomare nel tratto che va dal Cimitero alla Casa Rossa, si è verificato

Crotone - grave Incidente sul lavoro : crolla un muro - morti due operai : Crotone, grave incidente sul lavoro: crolla un muro, morti due operai Un terzo lavoratore è stato estratto dalle macerie e trasportato in ospedale Continua a leggere

Incidente sul lavoro a Capo Colonna : morti un italiano e un ucraino : Ancora un grave Incidente sul lavoro. Un muro è crollato nel Crotonese e due operai sono morti. Il dramma si