Incendio tendopoli | arrestata donna

Reggio Calabria - Incendio nella tendopoli dei migranti : arrestata una nigeriana. “È la mandante. Ha punito rivale in amore” : Stava rientrando dalla Francia ma l’hanno arrestata a Courmayeur, vicino al traforo del Monte Bianco dove le è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare con l’accusa di concorso in strage con l’aggravante “di aver agito per motivi abietti e futili ed aver profittato delle circostanze di tempo e luogo tali da ostacolare la privata difesa”. È finita in carcere Lise Emike Potter, la nigeriana di 47 anni che, secondo la procura di Palmi, è ...

Reggio Calabria - Incendio nella tendopoli di San Ferdinando. Morta una donna : Solo cenere e detriti rimangono dopo l'incendi che ha devastato la tendopoli di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria.

Nelle prime ore di stamattina c’è stato un Incendio nella tendopoli di migranti a San Ferdinando - in Calabria : è morta una donna : Nelle prime ore di stamattina si è sviluppato un incendio in una tendopoli per migranti a San Ferdinando, in Calabria. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incendio, che secondo Repubblica ha bruciato circa 200 abitazioni. Una donna è stata The post Nelle prime ore di stamattina c’è stato un incendio nella tendopoli di migranti a San Ferdinando, in Calabria: è morta una donna appeared first on Il Post.

