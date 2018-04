In sala ' Van Gogh Tra il grano e il cielo' con le musiche di Anzovino

Da Marsala a Pantelleria. Tutte le cose che non vanno nella Sanità : Non è mancata la volontà politica ma adesso è la burocrazia che stoppa l'acquisto di un angiografo che risulterebbe il fiore all'occhiello del nostro ospedale. Quanto ancora si dovrà aspettare? Sono ...

Licenziato - si incatena davanti alla sala Bingo che dirigeva : Vincenzo Famà, 47 anni, è stato Licenziato in tronco dalla sala Bingo che dirigeva, a Mestre.Continua a leggere

Si sente male in sala d’aspetto e sviene - due estetiste ventenni la rianimano e le salvano la vita : La donna si è sentita male nel centro estetico mentre attendeva di entrare in cabina. Le due estetiste ventenni hanno chiamato i soccorsi e, sotto la guida del medico, hanno effettuato un massaggio cardiaco salvando la vita alla cliente.Continua a leggere

Van Gogh torna in sala : Helene e Vincent una storia d'amore e arte - Cinema - Spettacoli : Chi entrando in sala per vedere Van Gogh. Tra il grano e il cielo si aspetta di essere guidato tra i corridoi della mostra che al film ha dato il nome, allestita alla Basilica Palladiana di Vicenza, ...

'salaRIO GIOVANILE' : LA SOMMA PER SPINGERE I RAGAZZI FUORI CASA : L'Università di Lucerna Alcune premesse affinché la misura funzioni Felice dell'esperimento è anche Remigio Ratti , docente di Economia all' Università della Svizzera Italiana di Lugano nonché ex-...

In Svizzera arriva il salario giovanile : ... un argomento al limite del sacro nel paese che ha fatto delle banche il suo vessillo nel mondo. Ma cos'è il "salario giovanile"? Nulla di nuovo sotto il sole se si pensa che il 'salario giovanile' ...

Scarpa d'Oro - avanti salah. CR7 il migliore in stagione - Neymar re dell'assist : tutte le statistiche : La chiamano pausa nazionali, ma ciò che è veramente fermo sono i campionati. Serie A, Premier League, Liga, Bundes e Ligue 1: i top 5 d'Europa, quelli dal coefficiente di difficoltà più alto di tutti. ...

Marsala. Importavano migranti e sigarette dalla Tunisia - 4 arresti : Marsala. Importavano migranti e sigarette dalla Tunisia, 4 arresti – Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri di Agrigento con l’accusa di aver organizzato un... L'articolo Marsala. Importavano migranti e sigarette dalla Tunisia, 4 arresti proviene da Roma Daily News.

Tenta di togliersi la vita buttandosi in mare. Ma studenti di Marsala la salvano : Torneranno a Marsala da eroi alcuni studenti dell'Istituto Industriale che a Rimini hanno salvato la vita ad una giovane donna che ha Tentato di togliersi la vita tuffandosi nelle acque fredde e in ...

Mini auto al posto delle barelle : così i bambini arrivano in sala operatoria : Mini auto al posto delle barelle: così i bambini arrivano in sala operatoria Mettendosi al volante, i piccoli pazienti di un ospedale francese affrontano più serenamente gli interventi Continua a leggere L'articolo Mini auto al posto delle barelle: così i bambini arrivano in sala operatoria proviene da NewsGo.

In sala Van Gogh tra grano e cielo : ROMA, 13 MAR - Van Gogh visto attraverso il lascito della più grande collezionista privata di opere del pittore olandese, Helene Kröller-Müller, con il racconto fatto da Valeria Bruni Tedeschi e la ...

Fed - Evans : il mercato del lavoro non vede ancora pressioni salariali : Secondo Charles Evans, presidente della Fed di Chicago, l'economia degli Stati Uniti sta andando molto bene e non è escluso che il Paese possa vedere una crescita del Pil del 3% quest'anno. Evans ha commentato su Cnbc il rapporto sull'occupazione Usa a ...