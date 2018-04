In ritardo con gli esami | studentessa si toglie la vita a Napoli nel giorno della laurea

Nessun ritardo nel rilascio delle concessioni - assolto il dirigente comunale : LECCE - Si è concluso con un'assoluzione il processo penale a carico dell' ingegnere Piero Formoso , già dirigente dell'ufficio tecnico comunale e del demanio del Comune di Nardò negli anni 2014 e ...

Il Giudice di Pace di Brindisi ha condannato Ryanair a risarcire un padre e un figlio per il ritardo di un volo : Il Giudice di Pace di Brindisi ha condannato Ryanair a risarcire padre e figlio per un volo, il Bergamo - Brindisi cancellato lo scorso 14 settembre nell'ambito dei tagli decisi dalla compagnia low cost in quel periodo. Ne dà notizia l'associazione Codici Lecce secondo cui il Giudice ha riconosciuto l'indennizzo contrattuale, i danni supplementari e il rimborso delle spese. "Si tratta - riferisce Codici in una nota - della prima sentenza ...

Guasto al sistema di controllo. Metà dei viaggi europei in ritardo : L'aeroporto di Torino è stato uno dei pochi scali italiani a dover gestire i disagi causati dal Guasto al sistema dei computer dell'organizzazione europea che si occupa del controllo del volo in 41 ...

Un volo su due in Europa a rischio ritardo per un guasto al sistema di controllo : Un volo su due in Europa a rischio ritardo per un guasto al sistema di controllo Un volo su due in Europa a rischio ritardo per un guasto al sistema di controllo Continua a leggere

Venezia : in ritardo per il volo - per prendere l’aereo scavalca i controlli e invade la pista : Un uomo è stato immortalato in un video mentre invade la pista dello scalo “Marco Polo” di Venezia nel tentativo di imbarcarsi all’ultimo minuto su un volo per la Sicilia.Continua a leggere

Guasto alla linea elettrica : treni Napoli-Roma con due ore di ritardo : Disagi per i collegamenti sulla linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia. Dal primo pomeriggio un problema alla linea elettrica sta causando rallentamenti al traffico ferroviario. Il Guasto si...

Compagnia aerea condannata a risarcire volo in ritardo : A causa del ritardo di un volo aveva subito diversi disagi ma la Compagnia non gli aveva dato alcun chiarimento. Adesso la condanna.

Pioggia infinita : in ritardo semine e concimazioni : Tanta Pioggia, qualche spruzzata di neve e temperature in decisa picchiata. Questo il quadro climatico che sta contraddistinguendo queste giornate e che sta causando ripercussioni, e qualche ...

Vodafone e la Festa della Donna : si festeggia in ritardo con Happy Friday : Per la Festa della Donna prevista per domani 8 marzo, anche Vodafone vuole festeggiare ma lo fa in ritardo con la promozione Happy Friday: i dettagli.Dopo la promo TIM che regala 8 Giga di traffico dati (e altro) per festeggiare le donne, anche Vodafone corre ai ripari anche se lo fa con un giorno di ritardo.Vodafone Happy Friday per la Festa della Donna: 4 Giga di traffico dati in regalo per una settimanaInfatti lo storico operatore rosso per ...

Voto nel caos a Palermo - alcuni seggi aprono con 2 ore di ritardo. Protesta il leader di Leu Pietro Grasso : "Inaccettabile" : caos a Palermo dove alcuni seggi elettorali hanno aperto anche con due ore di ritardo. A causa di errori nella stampa delle schede in più di 200 sezioni si è dovuto procedere con la ristampa e con una nuova distribuzione: molti cittadini sono stati invitati a tornare a votare più tardi. Alle 7.50 nei seggi della scuola Ignazio Buttitta, in via Cimabue a Palermo, le schede non erano ancora arrivate.Protesta il leader di ...

Formula 1 - neve a Montmelò : terza giornata iniziata con 3 ore di ritardo : È iniziata solo alle 12 la sessione odierna dei test che la Formula 1 sta svolgendo sul circuito del Montmelò. La terza giornata di prove è partita con tre ore di ritardo a causa della neve caduta fin ...

“Sei in ritardo - niente visita”. L’assurdo rifiuto del medico - poi la tragedia : la bambina - soli 5 anni - arriva con la mamma all’appuntamento. Ma la dottoressa - impassibile - la rimanda a casa. La storia - purtroppo - è finita così : Un appuntamento al quale era arrivata in ritardo, troppo per la dottoressa che si era imposta un rigida regola: se un paziente arriva oltre dieci minuti dopo l’orario previsto, non sarà visitato. Una norma che il medico ha deciso di far valere anche nei confronti di una giovanissima paziente di soli cinque anni, rispedita a casa perché non abbastanza puntuale. Poco dopo, però, ecco che la piccola ha iniziato improvvisamente a ...

Treni in ritardo e problemi agli aeroporti - le conseguenze della neve : La nevicata di ieri non è passata senza lasciare conseguenze, oltre ad aver influenzato la situazione del trasporto locale a Roma ha condizionato anche lo scalo aeroportuale di Fiumicino bloccando i Treni no stop del Leonardo Express che lo collegano a Roma Termini. Due piste di atterraggio su tre sono state chiuse e solo intorno alle 12 sono tornate tutte in funzione, ciò ha consentito allo scalo di accogliere anche i voli dirottati da altri ...

ritardo pocket money - rivolta migranti/ Roma - "Non ci caricano la scheda telefonica" - incontro con i vertici : rivolta migranti a Roma e nelle Marche: rifugiati barricati nei centri di accoglienza per il Ritardo nei pagamenti del pocket money. Ecco che cosa è successo, non ci sono feriti(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 15:02:00 GMT)