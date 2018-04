In cura per un tumore | si laurea in ospedale

Parma - morto bimbo di 18 mesi dopo due giorni di febbre alta/ La Procura ha aperto un’inchiesta : Parma, morto bimbo di 18 mesi dopo due giorni di febbre alta: la Procura ha aperto un’inchiesta. E’ avvenuto nella giornata di mercoledì, con il piccolo giunto in arresto cardiaco(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 12:02:00 GMT)

Al Museo Madre la performance a cura di Rosa Gribaudi per Casa del Contemporaneo : Al Museo Madre di Napoli la performance "R.OSA. 10 esercizi per nuovi virtuosismi" di Silvia Gribaudi. La coreografa e regista piemontese guida, tra gli spazi del prestigioso Museo d'arte contemporanea, la performer Claudia Marsicano, premio UBU 2017, per la rassegna a cura di Casa del Contemporaneo.Continua a leggere

In vacanza alle Maldive e alle Hawaii mentre era in permesso per la cura di un familiare : Sono state New York, Honolulu, Parigi, Maldive e Hawaii le destinazioni dei viaggi di una ex dirigente della centrale operativa di emergenza del Trentino, in giorni in cui sarebbe stata, in parte, in ...

'Assicurazione auto - ecco perché lo sconto non vale a Napoli' : ... quella relativa agli assicurati virtuosi residenti nelle province a maggior tasso di sinistrosità indicate in un apposito elenco: sono 29 in tutto, di cui 16 del Sud , per la cronaca, in Campania è ...

Bedoni : 'Cattolica Assicurazioni è un unicum tra cooperazione e mercato' : Rimarrà fondamentale, grazie al nostro modello d'impresa, la capacità di rispondere all'economia reale e alle nuove domande della società . In molti, con la finanziarizzazione , si sono snaturati pur ...

Butac.it - il sito anti-bufale oscurato dalla polizia per la querela di un medico : “sito web sottoposto a sequestro preventivo“. Così si legge sull’homepage di Butac.it, Bufale un tanto al chilo, il sito che dal 2013 si occupava di smentire fake news in circolazione su internet. Il provvedimento, disposto dal gip del tribunale di Bologna, è arrivato dopo la querela per diffamazione da parte di un medico oncologo che promuove la medicina olistica. E che, spiega l’Ansa, andava spesso in onda sul ...

Perchè il sito Butac.it è stato Oscurato? : Oscurato e sequestrato preventivamente il sito web Butac.it. Perchè il sito Butac.it è stato Oscurato? Per procedimento Penale. Ecco la verità Butac.it (Bufale Un Tanto Al Chilo) chiuso per un vecchio articolo Oscurato il sito web Butac.it per una querela risalente ad un vecchio articolo. Sebbene il sito Bufale Un Tanto Al Chilo non sia stato […]

Mps - procura di Milano chiede proscioglimento per Viola e Profumo : Da parte dei vertici di Mps, imputati a Milano nell'inchiesta sulla contabilizzazione non corretta nei bilanci della banca senese dei derivati Santorini e Alexandria, 'non c'è stata l'intenzione di ...

Marina Militare - elicottero caduto : la Procura di Roma indaga per omicidio colposo : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in riferimento all’incidente verificatosi nella tarda serata di ieri nel Mediterraneo Centrale, dove è caduto un elicottero della Marina Militare impegnato in una esercitazione. Nell’incidente ha perso la vita lo specialista di volo Andrea Fazio. L'articolo Marina Militare, elicottero caduto: la Procura di Roma indaga per omicidio colposo sembra essere il ...

CATANZARO - INCENDIO PUB : FERMATO PARENTE TITOLARE/ Rogo Tonnina's per incassare assicurazione : escluso racket : CATANZARO, INCENDIO al pub Tonnina's: FERMATO PARENTE del TITOLARE, era d'accordo con le due vittime morte nel Rogo. Truffa assicurazione, no racket.

BRESCIA - BIMBA DI 4 ANNI MORTA PER OTITE DOPO RIFIUTO RICOVERO/ Gottolengo : 2 ospedali segnalati alla Procura : BRESCIA, BIMBA di 4 ANNI MORTA di OTITE in forma acuta: Gottolengo, ultime notizie e caso segnalato in Procura. È stata rimandata a casa da due ospedali diversi nel BRESCIAno(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 12:42:00 GMT)

Aveva dato ordine di dare fuoco al suo pub per truffare l'assicurazione : confessa il titolare : La squadra mobile di Catanzaro ha sottoposto a fermo Gennaro Fiorentino, di 47 anni, collaboratore e parente del titolare del pub Tonnina's nel cui incendio, nella notte tra mercoledì e giovedì, sono morti Giuseppe Paonessa ed Eugenio Sergi, che hanno appiccato il rogo

"Usali per la ricerca sul cancro". A 5 anni dona i suoi risparmi al medico che ha curato la sua mamma : Qualche centesimo fuoriesce dalla busta, la scelta del pennarello blu e la grafia un po' sgangherata non lasciano dubbi sul fatto che il mittente sia un bambino: Giovanni, come si legge sul fronte della lettera. Giovanni ha 5 anni e la madre è in cura al dottor Pietro Caldarella, vicedirettore dell'Istituto europeo di oncologia di Milano. Il bimbo ha scelto di donare i suoi risparmi al medico e ha chiesto a lui di investirli nella ricerca ...