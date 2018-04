In 500 per 9 a edizione Tour dei Ponti

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 9 aprile 2018) Pescara - Grande successo per la 9/adeldei, il più classico degli appuntamenti di Fiab Pescarabici, la più grande associazione cicloambientalista abruzzese: si sono ritrovati alla partenza quasi 500 partecipanti, tra i quali anche il sindaco di Pescara Marco Alessandrini, per una ciclo-passeggiata per le vie e idella città. "Centinaia di soci e simpatizzanti - si legge in una nota - hanno pedalato insieme ribadendo la volontà di tutti di trasformare la città in un luogo più vivibile e pedalabile. Una giro di 16 km lungo le principali strade e su settecittadini, per mettere in risalto le molte criticità ancora esistenti per i ciclisti urbani e per i ciclisti in generale, ma che è stato anche teatro di divertimento e di gioiosa festa per tutti. Il campione olimpionico di marcia Giovanni De Benedictis, ha dato ...