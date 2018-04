“Imbalsamata viva” Intervento di routine horror A 27 entra in ospedale | ma il tavolo

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 aprile 2018) Un semplicediha trasformato ilchirurgico in una bara. Ekaterina Fedyaeva era una ragazza russa di 27 anni che è andata incontro a una sorte agghiacciante, degna di un film. La giovane donna è infatti morta in un’atroce agonia, dopo essere stata ‘imbalsamata viva’ a causa di un errore medico. La donna era stata ricoverata nell’di Ulyanovsk (città situata a circa quattrocento chilometri da Mosca) per una banale operazione. La Fedyaeva però invece di essere stata sottoposta a una flebo con soluzione fisiologica, ne ha subito un’altra a base di formaldeide. Questa sostanza è un forte conservante usato, oltretutto, nel settore dell’imbalsamazione. Tale errore ha portato la ragazza a soffrire di terribili dolori e convulsioni per i due giorni successivi, facendola cadere, successivamente, in un coma profondo. I medici ...