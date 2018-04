Ilaria D’Amico e la gaffe in diretta con Maurizio Sarri

“Veramente no…”. Ilaria D’Amico - che gaffe in diretta! Il clamoroso errore della bella conduttrice che non sfugge al pubblico e agli ospiti in studio. Imbarazzo totale : Una gaffe che non è certo passata inosservata, per quanto obiettivamente cose del genere possono di tanto in tanto succedere in momenti di distrazione. E sulla quale però il web ha ovviamente subito scatenato tutta la sua ironia, con meme piovuti puntuali su ogni pagina social che tratta di calcio e battute di ogni tipo, alcune effettivamente molto sagaci e altre un filino più fuori luogo. Al centro dell’episodio lei, la lady del ...

Ilaria D’Amico - gaffe con Maurizio Sarri in diretta tv : Ilaria D’Amico nella serata di ieri si è resa protagonista di una svista non da poco, confondendo il volto di Sarri con quello di un tifoso deceduto raffigurato su una bandiera esposta al San Paolo. “Che effetto le fa vedere la sua immagine in curva accanto a quella di Maradona?” ha chiesto la giornalista a mister Sarri. Elegante la risposta del tecnico che ha sottolineato la gaffe senza però infierire: “Non è una bandiera dedicata a ...

“Gigi - vergogna”. Buffon - il gesto (a Ilaria D’Amico) che non piace. Sui social continua a girare questa foto accompagnata da un bel po’ di insulti per il portierone. Ma è davvero così grave? Ai “bacchettatori” l’ardua sentenza : Gigi ma che fai? Dove è finita tutta la tua signorilità? Un caso, senza dubbio non grave, che sta facendo discutere-commentare, tantissime persone in giro per l’Italia. Siamo a Torino, patria della Juventus. È qui che il campione del mondo Buffon, giustamente, fa la spesa insieme alla sua bella compagna Ilaria D’amico. Ma è proprio in questo frangente che capita “il fattaccio” (si fa per ridere, ndr). Ed eccolo super Gigi, mentre è ...

Ilaria D’Amico in vacanza sulla neve con i figli : Ilaria D’Amico è in vacanza sulle Dolomiti con i suoi figli. Ilaria D’Amico deve essere sempre all’ennesima potenza. Lo ha dichiarato di recente lei stessa, con una famiglia così non ci si può fermare un attimo. E così dopo gli impegni milanesi, eccola in alta quota pronta per qualche momento all’insegna dello sport! Smessi i tacchi alti la D’Amico si infila una tuta da sci fosforescente e gli scarponi ai piedi pronta a ...

“Finché avrò voglia di soffrire…”. Gianluigi Buffon gela la sala. Ospite di Oscar Farinetti insieme a Ilaria D’Amico - il ‘portierone’ della Juventus risponde alla domanda e lascia tutti di sasso : Dalla Juventus al Parma, passando per la Nazionale. Il matrimonio con Alena Seredova, i figli Louis Thomas e David Lee, il divorzio e l’amore ritrovato grazie alla giornalista sportiva di Sky Ilaria D’Amico, che nel 2012 gli ha ‘regalato’ un altro bambino, Leopoldo Mattia. Gigi Buffon, Ospite di Oscar Farinetti nella tenuta di Fontanafredda a Serralunga d’Alba insieme alla sua compagna, parla così del suo ...

Gigi Buffon - Ilaria D’Amico - matrimonio in vista? “Ne parleremo” : E dopo aver ripercorso la storia d’amore poi finita con Alena Seredova, era inevitabile che argomento di discussione...

Buffon a L’Intervista : “I rapporti tra Alena Seredova e Ilaria D’Amico? Ogni tanto si interfacciano” : Buffon a L’Intervista da Maurizio Costanzo parla del rapporto tra l’ex moglie Alena Seredova e Ilaria D’Amico In che rapporti sono Alena Seredova e Ilaria D’Amico? “Ogni tanto si interfacciano”, parola di Gigi Buffon. Il portiere della Juventus ha rivelato a L’Intervista, il programma di Canale 5 di Maurizio Costanzo, che l’ex moglie e la […] L'articolo Buffon a L’Intervista: “I ...

Gigi Buffon all’Intervista Ilaria D’Amico è una donna speciale : Gianluigi Buffon sarà protagonista del faccia a faccia con Maurizio Costanzo che andrà in onda nella seconda serata di giovedì 15 febbraio su Canale 5. La chiacchierata inizia dalla mancata qualificazione ai Mondiali del 2018: ”Sono stati giorni molto difficili – ammette Buffon che parla del possibile addio con la Nazionale -. Diciamo che io volevo chiudere la carriera con il Mondiale perché penso che poteva essere l’occasione ...

L’amore secondo Gigi Buffon : «Con Ilaria D’Amico? Finché morte non ci separi» : «Penso che Ilaria sia veramente una donna speciale e secondo me il nostro rapporto è un qualcosa di straordinario, e proprio per questo immagino che ci sarà una evoluzione in futuro, che durerà Finché morte non ci separi». Gigi Buffon, 40 anni compiuti da poco, sceglie queste parole per raccontare ciò che lo lega ad Ilaria D’Amico, nella sua vita dal 2014 e mamma del suo ultimo figlio, Leopoldo Mattia, 2 anni. I due, passata la tempesta ...

Gianluigi Buffon/ Il ritiro e il matrimonio con Ilaria D’Amico : a Costanzo dirà tutto? (L'intervista) : Gianluigi Buffon sarà ospite di Maurizio Costanzo nella nuova puntata de L'Intervista di questa sera (ore 23.30, Canale 5) per parlare del suo futuro calcistico ma non solo...(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 09:01:00 GMT)

“Oggi Alena…”. La confessione spiazzante di Gigi Buffon. Da portiere a protagonista del gossip : gli intrighi amorosi - la Seredova e l’arrivo - inaspettato - di Ilaria D’Amico : Il passato, il presente, il futuro, gli amori e, ovviamente, il calcio. Gianluigi Buffon sarà protagonista del faccia a faccia con Maurizio Costanzo che andrà in onda nella seconda serata di giovedì 15 febbraio su Canale 5. La chiacchierata inizia dalla mancata qualificazione ai Mondiali del 2018: ”Sono stati giorni molto difficili – ammette Buffon che parla del possibile addio con la Nazionale -. Diciamo che io volevo ...

Le confessioni di Buffon da Costanzo : “Calciopoli - la depressione - il calcioscommesse ed Ilaria D’Amico - vi dico tutto” : Buffon da Costanzo – Il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, è stato ospite di Maurizio Costanzo all’interno della sua trasmissione “L’intervista” che andrà in onda giovedì sera. Tuttosport ha però pubblicato l’anteprima della lunga intervista riservata a Buffon, con diversi stralci molto significativi della carriera del portiere, a partire dalla caldissima questione Calciopoli: “Mi ha fatto male. ...

Gigi Buffon a L’intervista : “Ilaria D’Amico una donna speciale - da Alena Seredova ho ricevuto tanto” : Gigi Buffon è ospite de L’intervista di Maurizio Costanzo, in onda giovedì 15 febbraio in seconda serata su Canale 5. Ecco alcune sue dichiarazioni in anteprima. Gigi Buffon parla della ex Alena Seredova Costanzo: “Oggi Alena Seredova per lei cos’è?” Buffon: “È una persona che ringrazierò perché alla fine ho passato dieci anni veramente belli con lei […] L'articolo Gigi Buffon a L’intervista: ...

Gigio Buffon a L’intervista : “Ilaria D’Amico una donna speciale - da Alena Seredova ho ricevuto tanto” : Gigi Buffon è ospite de L’intervista di Maurizio Costanzo, in onda giovedì 15 febbraio in seconda serata su Canale 5. Ecco alcune sue dichiarazioni in anteprima. Gigi Buffon parla della ex Alena Seredova Costanzo: “Oggi Alena Seredova per lei cos’è?” Buffon: “È una persona che ringrazierò perché alla fine ho passato dieci anni veramente belli con lei […] L'articolo Gigio Buffon a L’intervista: ...