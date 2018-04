Il vincitore dell' Isola 2018 è LUI! Sorpresa per il reality di Canale 5!

gossippiu

(Di lunedì 9 aprile 2018) Chi sarà ildei famosi? Nino Formicola è il più gettonato: le anticipazioni sulla finale del 16 aprile parlano chiaro, anche se non possono rivelare il nome delperché la finale sarà in diretta e soltanto lunedì prossimo scopriremo chi la spunterà. Abbiamo un nome in mente, anzi forse due, ma uno ci convince più degli altri perché non ha fatto passi falsi nel suo percorso. In una edizione che ha annoiato più che divertito, a spuntarla potrebbe essere il comico Gaspare. Perché potrebbe vincere Nino l'? Innanzitutto perché è simpatico e la gente gli vuole bene da sempre, non soltanto da gennaio, e poi perché è già successo in passato che ilfosse il concorrente che è arrivato zitto zitto in finale, per esempio Giacobbe Fragomeni. E poi Nino è molto apprezzato dal pubblico, che lo riconosce come uno dei pochi di questa edizione che ...