Il Trono di Spade 8 | nuovo record di riprese per la battaglia più epica di sempre

"Dopo il Trono di Spade recito in un thriller sui grandi poteri occulti" : Chiara Bruschida LondraJoe Dempsie ha tolto, per ora, i panni dell'ingenuo Gendry Waters del Trono di Spade ed è diventato Harry Clarke, una spia dell'MI6 che si ritrova inspiegabilmente nella "killing list" dell'agenzia per cui lavora. È lui il protagonista, insieme a Mark Strong, di Deep State, il nuovo "spy thriller" in otto puntate in onda su Fox, alle 21,50 dal 9 aprile. In questa serie la guerra viene raccontata come un business e a ...

Gendry avrà un ruolo importante ne Il Trono di spade 8? Joe Dempsie parla dei suoi impegni sul set : Dopo essere stato ritrovato da Ser Davos nei bassifondi di Approdo del Re, Gendry non ha certo avuto grande importanza nella settima stagione di Game of Thrones. La musica però potrebbe cambiare ne Il trono di spade 8: Joe Dempsie, nel corso di un'intervista, si è fatto sfuggire qualche informazione di troppo riguardo il suo coinvolgimento nei nuovi episodi. L'interprete del bastardo di Robert Baratheon, parlando con Digital Spy, ha ...

Dal set de Il Trono di spade 8 nuove immagini rubate che preannunciano una catastrofe (foto) : Attenzione! L'articolo che segue contiene potenziali spoiler su Il trono di spade 8: meglio non proseguire con la lettura se si vuole restare all'oscuro di tutto ciò che potrebbe accadere nei prossimi episodi della serie. Reddit colpisce ancora: sono anni che il sub-thread Freefolk, specializzato nel reperimento e diffusione di immagini e informazioni leakate dal set di Game of Thrones, anticipa con una precisione quasi inquietante quello che ...

Il Trono di spade su Sky Atlantic tra complotti e corone : trame episodi del 29 marzo e 5 aprile : Come ormai ogni giovedì continua anche oggi, 29 marzo, la maratona de Il trono di spade su Sky Atlantic, partita lo scorso 15 marzo con la prima stagione della serie e destinata ad arrivare, settimana dopo settimana, alla sua settima stagione. Questa sera sarà il momento del giro di boa per la prima stagione di Game of Thrones, visto che ne saranno trasmessi il quinto e il sesto episodio, intitolati rispettivamente "Il lupo e il leone" e "La ...

Il Trono di spade : Gwendoline Christie e Nikolaj Coster-Waldau avvistati sul set Video : Mentre le riprese principali della ottava ed ultima stagione televisiva de #Il trono di spade procedono lentamente, le scene più complesse sono attualmente in corso d'opera sul set di Magheramorne, dove è stato allestito un green screen utile a realizzare alcune sequenze innevate, sicura cornice per battaglie all'ultimo sangue tra il regno dei vivi e quello dei morti. Ed è proprio su questo set che gli attori Gwendoline Christie e Nikolaj ...

Il Trono di spade 8 vedrà Jaime Lannister con un nuovo look - perfettamente adatto al momento (foto) : È molto raro che un membro del cast di Game of Thrones si faccia scappare informazioni sul futuro della serie, ma l'ultima intervista rilasciata da Nikolaj Coster-Waldau ha svelato un interessante dettaglio sul suo personaggio: ne Il trono di spade 8 vedremo Jaime Lannister con un look un po' diverso da quello a cui siamo abituati. A intervistare l'attore danese è stato ShortList, che a un certo punto ha introdotto l'argomento dei peli ...

Il Trono di spade su Sky Atlantic continua con Ned ad Approdo del Re : trame del 22 e 29 marzo : Anche nella serata di questo giovedì 22 marzo Sky proporrà la maratona de Il trono di spade su Sky Atlantic: cominciata la scorsa settimana con i primi due episodi della prima stagione, nel corso delle prossime settimane saranno trasmesse tutte e sette le stagioni finora edite della serie, che è nota anche col titolo originale di Game of Thrones. La programmazione di questa sera prevede quindi il terzo e il quarto dei primi dieci episodi de ...

Il finale de Il Trono di spade 8 non sarà ‘affrettato’ : secondo Nathalie Emmanuel sei episodi sono abbastanza : È ormai vecchia la notizia che Il trono di spade 8 avrà a disposizione solo sei episodi per dare alla serie un degno finale, ma le ansie dei fan rimarranno tali almeno fino al 2019: il tempo dedicato alla chiusura di Game of Thrones sarà abbastanza? A rassicurarli ci pensa Nathalie Emmanuel, l'attrice che nella serie cult di HBO interpreta Missandei: nel corso di una recente intervista ha infatti assicurato che, nonostante la pressione del ...

Da stasera la maratona de Il Trono di Spade su Sky Atlantic : programmazione e trame del 15 e 22 marzo : Mettetevi comodi: a partire da questa sera, giovedì 15 marzo, il giovedì sera sarà un appuntamento d'obbligo con Il Trono di Spade su Sky Atlantic. Il canale 110 di Sky riproporrà infatti tutte e sette le stagioni finora uscite della serie, partendo proprio dalla prima. Gli episodi saranno proposti settimanalmente, con un appuntamento ogni giovedì sera durante il quale saranno trasmesse due puntate di Game of Thrones. La serie non è ...

Kit Harington : 'Non reciterò più ne Il Trono di Spade' : Fa per me'', ma ora è venuto il momento di abbandonare il ruolo che lo ha lanciato nel mondo dell'intrattenimento e dedicarsi ad altri progetti e alla sua Rose Leslie, conosciuta proprio sul set de '...

Kit Harington di Game of Thrones e il divieto di Rose Leslie : 'Niente copioni de Il Trono di Spade a casa!' : E in quanto tale è uno dei pochi al mondo a sapere attualmente come finirà la serie. Ecco perché, come ha rivelato la stessa attrice ospite di una puntata del Late Night di Seth Meyers, tra le mura ...

Il Trono di Spade spin-off ci sarà oppure no? : Cresce l’attesa per l’ottava ed ultima stagione de Il Trono di Spade, ma intanto fioccano in rete le indiscrezioni su una serie di possibili spin-off La serie fantasy Il Trono di Spade, in inglese Game of Thrones, si conferma un successo dalla portata internazionale. Dopo la vittoria durante gli Emmy Awards come miglior serie drammatica, la serie fantasy prodotta dalla HBO si avvia alla sua conclusione attesa per il prossimo anno. Il ...