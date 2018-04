Il Tribunale dell' Aja riconosce ad Ams Industry la contraffazione del brevetto europeo su

Marcello Nicchi - presidente dell’Aia/ “Arbitri minacciati con pallottole - Di Bello in Tribunale per un rigore" : Marcello Nicchi, parla il presidente dell’Aia: “Arbitri minacciati con pallottole, Di Bello in tribunale per un rigore". La denuncia del numero uno dell’associazione dei fischietti(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 15:28:00 GMT)

Migranti - finiscono al Tribunale dell’Aia le accuse Onu contro la Guardia costiera libica : “Condotte spericolate e violente” : L’ufficio della procuratrice della Corte penale internazionale ha acquisito nei giorni scorsi il rapporto del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres sulla situazione in Libia. L’attenzione del tribunale penale dell’Aia si è concentrata sulle accuse – dure e circostanziate – di violazione dei diritti dei Migranti presenti nel territorio libico, che citano espressamente il Dipartimento per la lotta all’immigrazione clandestina e ...

Mamma licenziata dall'Ikea - la reazione della Cgil : "Sbalorditi dal Tribunale - avanti con l'azione legale" : Il segretario Filcams: "Gli interessi della multinazionale anteposti alle esigenze di una lavoratrice. Siamo in presenza di un problema più generale"

SILVIO BERLUSCONI - COS'È LA RIABILITAZIONE? / Istanza al Tribunale di Milano : il "nodo" della buona condotta : SILVIO BERLUSCONI, COS'È la RIABILITAZIONE? Istanza al Tribunale di Milano, ora c'è il 'nodo' della buona condotta. Le ultime notizie.

Maltempo - danni al Tribunale di Arezzo per il forte vento : si staccano 15 lamiere della “Vela” : Pioggia e vento hanno provocato il distacco di 15 lamiere che costituiscono la copertura della parte denominata Vela del Tribunale di Arezzo. Gia’ intervenuta un’impresa che ha provveduto al ripristino della copertura. Le lamiere originali, che con il vento sono state spazzate via, rischiando seriamente di colpire qualche passante, in buona parte sono state sostituite. All’interno le infiltrazioni d’acqua hanno creato ...

Lo strano caso dell’uomo vivo dichiarato morto da un Tribunale - in Romania : Constantin Reliu non riesce a far revocare il suo certificato di morte, perché ormai è passato troppo tempo The post Lo strano caso dell’uomo vivo dichiarato morto da un tribunale, in Romania appeared first on Il Post.

Serie C : il Tribunale dichiara il fallimento dell’Arezzo : Il Tribunale di Arezzo ha emesso oggi la sentenza di fallimento per la società toscana di Serie C e concesso l’esercizio provvisorio subordinato alla scadenza della giornata di domani per andare avanti fino al termine della stagione. Sono stati nominati gli avvocati Lucio Fraccario e Vincenzo Ioffredi come curatori fallimentari che avranno il compito di gestire il club a cominciare dal pagamento delle due mensilita’ per tesserati e ...

La mafia si siede a tavola - il Tribunale dell’Ue annulla il marchio : “Contrario all’ordine pubblico” : Il marchio La mafia se sienta a la mesa ( cioè La mafia si siede a tavola, scritta bianca con una rosa rossa, su sfondo nero) è contrario all’ordine pubblico. Lo deciso il tribunale dell’Unione Europea accogliendo la richiesta dell‘Italia e ordinando la nullità della registrazione nel 2006 da parte di una società spagnola. Nel 2015 l’Italia aveva chiesto di dichiarare nullo il marchio, depositato all’Euipo, l’Ufficio europeo ...

Loredana Lecciso Vs Romina Power/ Scontro in Tribunale? Parla il legale dell'ex compagna di Al Bano : Loredana Lecciso contro Romina Power: il legale dell'ex compgna di Al Bano svela la verità in un'intervista al settimanale Di Più sul famoso tweet sulla gravidanza di Cristel Carrisi.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 07:21:00 GMT)

Muore in Tribunale una delle suore in causa con Katy Perry : Venerdì 9 marzo, nel corso di un’udienza in tribunale a Los Angeles, è deceduta improvvisamente suor Catherine Rose Holzman, una delle monache della congrega del Santissimo Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria in causa con Katy Perry come riporta il Guardian. Il motivo della diatriba? La proprietà di un grande convento in area losangelena che le suore avevano acquistato negli anni 70 dal filantropo Daniel Donohue. LEGGI: MTV Video ...

“Biagio Izzo ai domiciliari” - al vaglio del Tribunale del Riesame la richiesta della Procura di Napoli : “Biagio Izzo ai domiciliari”, al vaglio del Tribunale del Riesame la richiesta della Procura di Napoli L’ipotesi investigativa è turbativa d’asta per il riacquisto di un’auto e una moto, ma l’attore non ci sta: “Questa vicenda non mi riguarda”. Il suo legale: “Come già riconosciuto dal gip è totalmente estraneo” Continua a leggere L'articolo “Biagio Izzo ai domiciliari”, al ...

