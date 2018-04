ilgiornale

: Il Toro degli ex fa perdere il treno Champions all'Inter - canalesportiv : Il Toro degli ex fa perdere il treno Champions all'Inter - andrea_gardenal : Nel dubbio anche @PierreGASLY si lancia nei team radio in italiano. Che gara oggi, sicuramente i ritiri di Kimi e d… - tladyinthetower : Certo che riuscire a dire che il Toro ha vinto perché “aiutato” dall’arbitro è quasi da Guinness dei primati. Va be… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Torino Ilnon batteva l'in casa addirittura dal 1994: un'era geologica fa, in pratica. Però, con una squadra zeppa di ex e Mazzarri in panchina lui pure avvelenato il giusto nei confronti della società nerazzurra, la prima e unica ad averlo esonerato in serie A - arrivava da due vittorie in fila e non si è fatto sfuggire l'occasione. Così, una squadra che fino a quindici giorni fa veniva aspramente contestata dal proprio pubblico ha imposto l'alt ai nerazzurri impedendo loro di sfruttare il ko casalingo della Roma contro la Fiorentina e, soprattutto, di subire il sorpasso della Lazio eil quarto posto valido per la prossimaLeague. Di contro i tre punti conquistati permettono ai granata, giunti al terzo successo consecutivo, di poter mantenere viva la speranza di lottare fino alla fine per la settima piazza e quindi per la qualificazione all'Europa League: ...