Il Torino batte l' Inter | il Milan pareggia col Sassuolo

Grande Torino ! Con Ljajic batte l'Inter e risogna l'Europa : 1 di 4 Successiva TORINO - Toro in trionfo: un'impresa, una vittoria eroica, un sigillo di rinascita. I granata battono l'Inter per 1 a 0 , gol decisivo dell'ex nerazzurro Ljajic nel primo tempo, e ...

Caffè - in Italia il più caro è a Torino ma la Norvegia batte tutti : Una tazzina di Caffè Con 4,5 euro a tazzina è la Norvegia che si aggiudica il primato di Caffè più caro al mondo : ci vogliono oltre 3 euro in più rispetto a Lisbona dove costa in media 0,90 euro, ...

Basket - Coppa Italia 2018 : finale thrilling! Torino batte Brescia in volata : primo trionfo nella storia! : La Fiat Torino ha vinto la Coppa Italia 2018. Un trionfo giunto battendo in finale la Germani Brescia per 69-67 dopo una partita in cui c’è stato tutto: tensione, intensità, cuore, agonismo, voglia. Alla fine l’ha spuntata la squadra piemontese, dopo una lotta decisa in un finale dalla sceneggiatura perfetta dal punto di vista delle emozioni, con il canestro decisivo di Sasha Vujacic a 2″ dalla fine. In pochi si aspettavano la ...