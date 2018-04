Il sogno della remuntada

Boxe - Emanuele Blandamura combatterà per il Mondiale : “L’occasione della vita - voglio battere Murata per realizzare il sogno di ragazzo” : Emanuele Blandamura è pronto per affrontare il match della vita. Il Sioux del ring incrocerà i guantoni con Ryota Murata nell’incontro valevole per il titolo Mondiale WBA dei pesi medi. Domenica 15 aprile il friulano sarà impegnato a Tokyo (Giappone) per affrontare il Campione del Mondo in carica che partirà favorito di fronte al proprio pubblico dell’Arena Yokohama ma il nostro guerriero le proverà tutte per entrare nella ...

Il grido d'allarme dei sindaci della valle Strona : "Anche la nostra strada ha bisogno lavori urgenti" : Due milioni di euro. E' la somma occorrente per un primo, indispensabile, intervento per mettere in sicurezza alcuni tratti di strada e di versante della montagna a rischio frane in valle Strona. ...

Di sinistra c'è bisogno - ma l'onore della parola va riscattato : La crisi economica che ha scosso il capitalismo mondiale tra il 2007 e il 2009, al netto degli effetti contingenti (recessione, aumento della disoccupazione, crollo della produzione industriale, credit crunch, ecc.), ha dato anche una nuova base oggettiva (shock economy, direbbe Naomi Klein) alle politiche di smantellamento del welfare state e dei diritti dei lavoratori, che nel caso specifico del nostro paese, erano iniziate già ...

Una grande biblioteca per Elisa : il sogno della bambina morta di leucemia diventa realtà : La sua scuola ha finalmente una biblioteca. Il progetto, iniziato dopo la scomparsa della piccola Elisa nel 2015, oggi è divenuto un punto di riferimento per la comunità romana di Rocca Cencia, e non solo.Continua a leggere

Einar Ortiz al serale di Amici di Maria De Filippi 2018 per realizzare un sogno : il video della presentazione : Einar Ortiz al serale di Amici di Maria De Filippi 2018 è il primo concorrente ad accedervi. Non è solo il primo cantante scelto ma anche il primo dei concorrenti ad ottenere la maglia verde in quest'edizione, tra cantanti e ballerini. A pochi giorni dall'avvio della fase serale del talent show, i concorrenti che hanno già superato l'esame di ammissione si raccontano attraverso brevi clip video condivise sui social network di Amici. Einar ...

Catalogna - dal sogno della secessione all’arresto di Puigdemont in Germania : Puigdemont in patria rischia fino a trent’anni di reclusione. Il fronte indipendentista deve ora prendere una decisione cruciale: insistere sulla sua leadership cercando di ritrovare compattezza o cercare una mediazione con Madrid per eleggere un nuovo presidente e riportare alla normalità la vita politica e istituzionale catalana...

Il sogno realizzato di Elisa - una scuola porta il nome della piccola lettrice uccisa a 11 anni dalla leucemia : ... ma gira per le scuole, le biblioteche comunali, passa per le mani delle migliaia di bambini che grazie a lei si tuffano tra le pagine di libri di fiabe e di avventure, di scienza e di astromonia, ...

Chi ha bisogno della sala? Netflix e il nuovo destino degli aspiranti blockbuster : In entrambi i casi si tratta di film di genere concepiti appositamente per la piattaforma di streaming poiché essa promette una libertà creativa che il sistema hollywoodiano tradizionale il più delle ...

Di Battista : "Fico presidente della Camera? Un sogno che si avvera" : Roberto Fico presidente della Camera dei Deputati? "Lo sognavo da una vita, è una storia bella di sovranità popolare". Questo il commento di Alessandro di Battista, subito dopo l'elezione di Fico a ...

Fico - un napoletano al vertice della Camera : 'È un sogno meraviglioso' : 'In questo Movimento dobbiamo essere tutti a disposizione del progetto. Arrivare oggi qui è un'avventura meravigliosa. Faremo la votazione, avverrà ciò che avverrà e ci manca poi il tassello del ...

''sogno un sindaco della Lega a Viterbo'' : ''Che caldo che fa a Viterbo - esordisce Salvini con una battuta - Solo i matti della Lega possono venire qui in piazza per una cosa che in politica si fa poco e male: dire grazie. La fiducia che ci ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : Della Monica/Guarise : il sogno di una vita! Chen guida il corto maschile. Bravo Matteo Rizzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico (giovedì 22 marzo). Oggi si assegnano le prime medaglie al Mediolanum Forum di Milano: le coppie di artistico si daranno battaglia per salire sul podio. L’Italia si affida a Nicole Della Monica/Matteo Guarise e Valentina Marchei/Ondrej Hotarek: sesti e ottavi a tre e quattro punti dai francesi James/Cipres possono sognare in grande ma se la dovranno vedere ...