Il Segreto | CANDELA perdona VENANCIA ma c’è da fidarsi? Anticipazioni

Il Segreto : ritrovato il figlio di Candela e Severo - ecco chi lo nascondeva Video : #Il Segreto di Puente Viejo continua a regalare emozioni al grande pubblico. Tra i nuovi personaggi la bella Julieta che, ripercorrendo uno strano destino comune con Pepa, si trovera' ad affrontare la morte della figlia Anita. Intanto Marcela, dopo essersi ripresa dalla polmonite, si è confrontata con Emilia in merito all'atteggiamento poco consono di Beatriz, che continua imperterrita a stuzzicare Matias. La Del Molino no ci sta ed è stata ...

IL Segreto / Una nuova casa per Candela - Severo e il loro bambino (anticipazioni 22 marzo) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 22 marzo: Candela riprende la sua attività di pasticcera e si trasferisce insieme a Severo e a Carmelito nell'abitazione al piano di sopra.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 12:26:00 GMT)

Il Segreto Anticipazioni 22 marzo 2018 : Candela torna a Puente Viejo : Candela torna finalmente a casa, ma non è contenta, la donna farà pressione su Severo per abbandonare quel luogo di tristi ricordi.

Il Segreto trame maggio : Severo e Candela si lasciano per colpa di Venancia? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima stagione de #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato Francisca sabotare le nozze di Carmelo e Adela [Video]. Le ultime novita' svelano che il matrimonio di Severo e Candela si sgretolera' sempre di più dopo l'arrivo di Venancia. Anticipazioni Il Segreto: Candela contro Severo per colpa di Venancia Le anticipazioni delle nuove puntate [Video] de Il ...

Il Segreto - trame fine marzo 2018 : Candela minacciata - la scoperta di Marcela Video : Prosegue l’appuntamento con la popolare #telenovela iberica “Il Segreto [Video]”, prodotta da Boomerang Tv, e scritta dall’autrice Aurora Guerra. Nei paragrafi successivi scoprirete cosa succedera' nelle puntate che saranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset gli ultimi giorni di marzo 2018. La discussione di Matias e Beatriz, i malesseri di Camila Gli spoiler degli episodi che avrete modo di vedere su Canale 5 dal 26 al 30 marzo 2018, ci ...

Il Segreto : SEVERO e CANDELA litigano a causa di VENANCIA [anticipazioni] : La comparsa a Puente Viejo di VENANCIA Almagro (Inma Sancho), l’ex suocera di CANDELA Mendizabal (Aida De La Cruz), porterà una serie di problemi nelle prossime puntate de Il Segreto: attribuendo all’anziana ogni responsabilità sulla morte del primogenito Santiago, la pasticciera rifiuterà categoricamente di avere a che fare con lei e, quando la stessa VENANCIA le domanderà perdono per tutto il male che le ha fatto, dirà di non ...

Il Segreto anticipazioni : Francisca terrorizza Candela - Raimundo interviene : Anticipazione Il Segreto: Donna Francisca minaccia Candela Le anticipazioni de Il Segreto annunciano che Candela viene terrorizzata ancora da Donna Francisca. Questa volta la dark lady di Puente Viejo riesce a far cadere nel panico la dolce pasticcera. Ricordiamo che l’astio tra la Montenegro e Candela è iniziato diverso tempo fa. Infatti, la Menzibal era […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Francisca terrorizza Candela, Raimundo ...

IL Segreto / Anticipazioni 21 marzo : il ritorno di Candela e del piccolo Carmelito : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 21 marzo: Candela torna a Puente Viejo insieme al piccolo Carmelo Jr. Donna Francisca e Julieta litigano ancora davanti ad Emilia.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 10:52:00 GMT)

Il Segreto - trame fine marzo 2018 : Candela minacciata - la scoperta di Marcela : Prosegue l’appuntamento con la popolare telenovela iberica “Il Segreto”, prodotta da Boomerang Tv, e scritta dall’autrice Aurora Guerra. Nei paragrafi successivi scoprirete cosa succederà nelle puntate che saranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset gli ultimi giorni di marzo 2018. La discussione di Matias e Beatriz, i malesseri di Camila Gli spoiler degli episodi che avrete modo di vedere su Canale 5 dal 26 al 30 marzo 2018, ci rivelano ...

Che fine ha fatto Carmelito? La verità sul figlio di Candela e Severo - anticipazioni future Il Segreto : Che fine ha fatto Carmelito? Le anticipazioni spagnole del Segreto hanno come argomento principe proprio la scomparsa di Carmelito: Candela e Severo, nell'ultima stagione, cercheranno instancabilmente il bambino, fino a quando non verranno a conoscenza di una drammatica verità. Ci saranno le loro vite in ballo e non sarà facile il periodo che saranno chiamati ad affrontare. Credevano che, una volta messo fuori gioco Cristobal, la loro vita ...

Il Segreto : riappare Candela - Camila sta male - Matias lascia Beatriz Video : #Il Segreto anticipazioni marzo 2018: puntate ricche di colpi di scena quelle che vedremo nei prossimi giorni in onda sulla rete Mediaset. Ci sara' un ritorno a dir poco scioccante e un malore che fara' decisamente preoccupare. Intanto, prora' la storia d'amore appena sbocciata tra Saul e Julieta, che dovranno stare ben attenti a non farsi scoprire dalla Montenegro... Il Segreto anticipazioni Canale 5: il ritorno Come confermano le anticipazioni ...

Anticipazioni Il Segreto dal 19 al 23 Marzo 2018 : il ritorno di Candela : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: Candela torna a Puente Viejo Grandi sorprese nel corso delle prossime puntate de Il Segreto. A grande sorpresa, Candela torna a Puente Viejo. La dolce moglie di Severo fa il suo arrivo in paese, lasciando tutti senza parole. Grazie alla bontà di Gracia, la donna torna in possesso della sua […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 19 al 23 Marzo 2018: il ritorno di Candela proviene da Gossip e ...