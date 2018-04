Il rossonero a muso duro con l’arbitro | ecco la frase che è sfuggita ai

Blastingnews

(Di lunedì 9 aprile 2018) Le speranze Champions per il Milan VIDEO si sono praticamente infrante nella partita di ieri contro il Sassuolo. La squadra di Gattuso non è riuscita ad andare oltre il pareggio contro la squadra di Beppe Iachini, che si è difesa, a dire il vero, in modo egregio. I neroverdi sono addirittura riusciti a passare in vantaggio grazie ad una distrazione della retroguardia rossonera, che ha consentito a Politano di calciare indisturbato verso la porta di Donnarumma. Ad evitare la sconfitta del Milan ci ha pensato il tanto contestato Nikola Kalinic, autore di una rete di pregevole fattura e rara potenza. Il pareggio però che serve a poco al Milan, infatti la zona Champions dista ancora 8 punti vista la vittoria ottenuta dalla Lazio ad Udine. Alla luce di questo distacco e del fatto che alla prossima il Milan dovra' vedersela col Napoli, peraltro senza i due centrali titolari, la ...