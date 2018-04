Il punto di Aldo Cazzullo | «La falsa pista dell' intesa tra Dem e M5S»

milanopost.info

(Di lunedì 9 aprile 2018) Però un'alleanza con i grillini sarebbe per il Pd, per la sua cultura politica, per il suo elettorato, una forzatura, che rischierebbe di consegnarlo a una deriva demagogica e assistenzialista. ...