Il primo Homo sapiens d' Arabia

Repower : nasce Homo Mobilis il primo portale sulla mobilità elettrica : nasce oggi “Homo Mobilis”: nome latino e anima tutta italiana per il nuovo portale sull’auto elettrica di Repower, gruppo leader da oltre cent’anni nel settore dell’energia elettrica Il portale del gruppo energetico si prefigge di informare i lettori su tutte le tematiche che riguardano la mobilità sostenibile, con quattro sezioni tematiche: A ruota libera darà spazio e voce alle ultime novità e tendenze in fatto di mobilità elettrica, per uno ...