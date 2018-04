Il potere della persuasione e le reclute della guerra santa

Matteo Metullio - due stelle a 28 anni : il potere della libertà : Sarà perché è di Trieste, città di costa e di collina, di Adriatico e di Carso, ma Matteo Metullio è perfettamente a suo agio con ingredienti di terra e di mare (e di montagna, beninteso). In Val Badia ha trovato il suo territorio di conquista e a soli 28 anni si ritrova ad essere il più giovane chef bi-stellato d’Italia (è anche compagno di Elena e papà di Nicolò, un mese ad aprile). Due stelle Michelin non arrivano per caso. La prima ...

"Fabrizio uno di noi - ci mancherai". In piazza il potere della gentilezza : Una distesa di gente piange il presentatore e non bada ai vip della tv. C'è chi ha preso un permesso dal lavoro, chi lo ringrazia: ci tenevi compagnia Per capire la potenza della gentilezza bastava ...

Lo strapotere di Alibaba e Tencent - i nuovi padroni della Cina : Non solo l'anno scorso sono entrate nell'esclusivo club dei colossi tecnologici da oltre 400 miliardi di dollari, fino ad allora dominato dagli Stati Uniti. A forza di crescere - continuando a ...

Da 170 anni al servizio di Messina : i Vigili Urbani tutelano la legalità dai tempi della ribellione contro il potere della dinastia borbonica : Mercoledì 28 marzo alle 9,30, nella sede dell’Ordine degli Architetti di Messina, verrà inaugurata, in occasione dell’anniversario di fondazione dei Vigili Urbani, la mostra dal titolo: “170 anni al servizio di Messina“, a cura dell’Ufficio Storico della Sezione Ricerche e Studi del Corpo di Polizia Municiaple diretto dal Commissario Michele Bonanno. E’ dal 1848, infatti, anno della ribellione contro il potere ...

Elon Musk e il potere invisibile della comicità Video : #Elon Musk, il più discusso imprenditore d’America. Sono innumerevoli i progetti a cui ha preso parte: dalla creazione di PayPal a quella di Tesla Motors, dalla produzione di lanciafiamme alla progettazione del fantascientifico Hyperloop. Nulla sembra più poter stupire sul suo conto, e invece... La commedia come prossima “frontiera”? Risale a pochi giorni fa la notizia secondo cui Musk abbia messo sotto contratto parte della redazione di The ...

Chi è Vladimir Putin - eterno presidente della Russia - da un ventennio al potere : Il presidente uscente Vladimir Putin confermato con una larga vittoria del 76,6% alle elezioni presidenziali. Lo ha annunciato stamane, a spoglio quasi ultimato (99% delle schede scrutinate), Ella Pamfilova che presiede la Commissione elettorale centrale della Federazione Russa. Staccato, è secondo il candidato del Partito comunista Pavel Grudinin con l’11,9% davanti al leader nazionalista Vladimir Zhirinovsky che ottiene il 5,6%, secondo ...

La piramide del potere di Xi - presidente «eterno» della Cina : Al netto dell'incidente di percorso della rivelazione, con una settimana di anticipo, del voto plebiscitario di ieri sulla fine del divieto dei due mandati presidenziali - per questa 'leggerezza' i ...

La pizza bianca - gli "ubriachi" di potere al Popolo e blastate varie : il meglio della maratona Mentana : I rappresentati della lista Potere al Popolo festeggiano il risultato in un ristorante di San Lorenzo. E quando Mentana passa la linea all'inviato, iniziano i cori. ''Per noi è un grandissimo risultato - ha spiegato la portavoce Viola Carofalo - siamo contentissimi. Abbiamo in programma assemblee in tutti i territori e sappiamo come continuare. Siamo contenti e ora continuiamo a bere''.Dopo quasi cinque ore di diretta della sua maratona ...

Tare : 'Il potere della Juve si avverte - oggi controllano il mercato italiano' : Il potere Juve lo avvertivi, come oggi avverti che hanno i mezzi per controllare il mercato italiano, la loro politica aggressiva sui giovani di prospettiva. Il contrasto politico Lotito-Agnelli è ...

[L'analisi] Il potere infinto del presidente della Cina : può rimanere in carica per tutta vita. Come un nuovo Mao Zedong : ... ferrovie, linee marittime, gasdotti e oleodotti- l'espansione della sua influenza attraverso alcuni dei paesi più ricchi di risorse energetiche del mondo, con l'intento preciso di ridisegnare la ...

Remise en forme primaverile al Belvedere in Alto Adige. Il potere delle piante nei trattamenti benessere della Spa : Rimettersi in forma dopo la stagione invernale non è cosa semplice, lo sanno bene gli esperti della Spa Belessere dell’Hotel Belvedere di San Genesio, 4 stelle superior a pochi minuti da Bolzano. Qui il personale qualificato offre i migliori trattamenti adatti a ogni esigenza, fra cui la Remise en forme primaverile: dopo la stagione fredda, pelle affaticata, chiletti di troppo e stress accumulato necessitano di un trattamento di emergenza in ...

Dieta oloproteica - il potere della ‘liposuzione’ custodito in un regime alimentare : La Dieta oloproteica realizza il sogno di tutti quegli uomini e di quelle donne in sovrappeso, o, che comunque, soffrono

'potere al Popolo' contro la Rai dopo il programma della Berlinguer : ecco perchè Video : E' polemica fra gli attivisti della lista elettorale Potere al Popolo e la Rai. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata nella tarda serata di martedì 6 febbraio quando la portavoce della formazione politica di #sinistra, Viola Carofalo, è intervenuta come ospite a Cartabianca su Raitre, condotta da Bianca Berlinguer. Polemica di 'Potere al Popolo' dopo lo scarso spazio avuto dalla sua portavoce dalla Berlinguer Nei minuti ...