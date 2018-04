Il piano del Mef | crac banche venete | aumento sui rimborsi

USA : incendio al 50/mo piano della Trump Tower - un morto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Usa - incendio al cinquantesimo piano della Trump Tower : un morto e 4 feriti : Nel rogo ha perso la vita, dopo un disperato ricovero in ospedale, l'uomo che si trovava dentro l'appartamento "completamente in fiamme" quando sono arrivati i pompieri, come ha riferito il loro ...

Usa - incendio al 50° piano della Trump Tower : un morto e 4 feriti : Una persona è morta e quattro sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato al cinquantesimo piano della Trump Tower a New York. Le fiamme, classificate con un allarme di livello 4 su 5, sono divampate ...

Asp Ragusa - ratificato piano annuale delle emergenze : Il piano è necessario per l'erogazione di servizi e la gestione delle situazioni di emergenza da parte di specifiche figure professionali

Il piano del governo : la Rete in Borsa. “Tanti soci senza gestori al comando” : Dalla privatizzazione sono passati più di vent’anni, ma Telecom è ancora quella di allora: ha un azionista di controllo e gestisce la Rete. Ora lo Stato riparte dal cinque per cento, e con l’obiettivo di fare della Telecom la public company che mai è riuscita ad essere. La decisione di far tornare lo Stato nel capitale dell’ex monopolista pubblico ...

Il piano B del Pd : Roma. Il primo giro di consultazioni per far nascere il governo è andato a vuoto e si affacciano dunque alcuni "piani B". Uno di questi coinvolge il Pd, come si capisce da certe dichiarazioni del ...

Pic-nic e selfie a Rigopiano - lo sfogo dei parenti delle vittime : Centinaia di macchine parcheggiate, famigliole equipaggiate da Pic-nic, bambini che schiamazzano prendendo a calci il pallone. Il lunedì dell"Angelo, a Rigopiano, è così. E per i 29 angeli che il 18 gennaio del 2017 hanno perso la vita sotto il peso delle macerie non c"è cordoglio, né raccoglimento, neppure un fiore.Tra quelle vittime ci sono anche Marco Tanda e la sua fidanzata Jessica Tinari. Il fratello di lui, Gianluca, adesso è presidente ...

La voce della Politica Pubblico impiego : uilpa - un "piano marshall" in basilicata per giovani : Il risultato: un calo della qualità dei servizi a favore del mondo produttivo con gravi ripercussioni sul funzionamento dell'economia. Le politiche seguite in questi ultimi anni sono state a senso ...

Rigopiano : Pasquetta a spasso tra le macerie dell'hotel - ancora una volta - : PESCARA. Gente a spasso tra le macerie, dentro la struttura, nella Spa, con oggetti in mano e pezzi di hotel crollato per la valanga e tomba per 29 persone che attendono giustizia. Il ponte pasquale ...