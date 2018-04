Il Papa risponde ai critici Ecco le parti nascoste del testo

Papa Francesco risponde a chi lo accusa di essere comunista : “Povertà e migranti non sono temi marginali” : “Nocivo e ideologico è anche l’errore di quanti vivono diffidando dell’impegno sociale degli altri, considerandolo qualcosa di superficiale, mondano, secolarizzato, immanentista, comunista, populista. O lo relativizzano come se ci fossero altre cose più importanti o come se interessasse solo una determinata etica o una ragione che essi difendono”. Papa Francesco risponde così, nella sua esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel ...

Lana Del Rey fidanzata? La popstar risponde al Paparazzo e lo manda a quel paese - col sorriso (video) : I rumors su Lana De Rey fidanzata ufficialmente con un misterioso ragazzo hanno preso a circolare dallo scorso anno, ma a quanto pare la cantante non ha alcuna voglia di parlare della sua vita privata. La cantautrice che sta girando il mondo col suo LA to the Moon Tour, presto in arrivo anche in Italia con due date, non ha proprio resistito alla tentazione di mandare a quel paese un paparazzo che le ha chiesto della sua situazione ...